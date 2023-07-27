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最新情報 balance 【B品】new M1400SB D 26.5cm スチールブルー スニーカー

商品の説明

B品販売品
ナイキ エアフォース1 ロー "セレスティン ブルー"
→9枚目の穴がずれている部分
ニューバランス M2002R ブラック
　紐を通せば特に気にならないかと思いますが、神経質な方は　　ご遠慮ください。
【new balance】U990TA4 アメリカ製 25.0cm

NIKE ナイキ ダンクロー ビンテージネイビー ヴィンテージネイビー 27.5
状態につきましては、若干の変色や汚れはありますがまだまだ履いていただけます。
ナイキ エアジョーダン1 シカゴ 2022

美品　ナイキ　エアー　ジョーダン1 レアエア　ミッド　黒/赤
ソールは減りもなく綺麗な状態です。
国内正規品Yeezy Boost 350 Oxford Tan イージー
紐は外した状態で発送いたします。
ANTA KT7

28cm EYTYS エイティス レザー ブーツ ブラック ANGEL
付属品:取扱説明書・品質タグ
スニーカー　ルブタン ストラス　スワロフスキー ハイカット　スニーカー

中古　ナイキ エアジョーダン1 ハイ OG "ブラザーフッド"
基本的に箱はつきませんが、ご希望の方は＋送料でおつけすることも可能ですので、購入前にお申し付けください。
【送料込み】ナイキ エアジョーダン3 ホワイトセメント　27.5cm

ナイキ ダンク ハイ プロ エスビー 20周年記念 ヴィラノバ 29.5cm
メインカラー···ブルー
NIKE 新品 JORDAN 3 RETRO 25.5cm
人気モデル···new balance 1400
コンバース　27cm

29cm New Balance 990v6 M990GL6
#newbalance #M1400SB #madeinusa

SALOMON ACS PRO ADVANCED 29.0㎝

商品の情報

商品のサイズ26.5cm
ブランドニューバランス
商品の状態やや傷や汚れあり

アトランティック　スターズ　メンズスニーカー　40 ブラック　ラメ感　厚底

ナイキダンクハイ23センチ

GUCCI エース　エンブロイダリー付き メンズ スニーカー

NIKE AIR VAPORMAX LTR 26.0

Nike dunk high

プロモサンプル　Nike fragment all court 27cm

【新品】NIKE × SACAI ズーム コルテッツ　28センチ

NIKE エアペニー2 ステューシーコラボ

アディダス4d run 2.0 29.5cm
B品販売品→9枚目の穴がずれている部分　紐を通せば特に気にならないかと思いますが、神経質な方は　　ご遠慮ください。状態につきましては、若干の変色や汚れはありますがまだまだ履いていただけます。ソールは減りもなく綺麗な状態です。紐は外した状態で発送いたします。付属品:取扱説明書・品質タグ基本的に箱はつきませんが、ご希望の方は＋送料でおつけすることも可能ですので、購入前にお申し付けください。メインカラー···ブルー人気モデル···new balance 1400#newbalance #M1400SB #madeinusa

商品の情報

商品のサイズ26.5cm
ブランドニューバランス
商品の状態やや傷や汚れあり

最新情報 balance 【B品】new M1400SB D 26.5cm スチールブルー スニーカー

8分钟前

最新情報 balance 【B品】new M1400SB D 26.5cm スチールブルー スニーカー

¥15,000 ¥12,750

(税込) 送料込み
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6269b

 1963

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コメント (13)

6269b
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