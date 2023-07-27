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B品販売品
ナイキ エアフォース1 ロー "セレスティン ブルー"
→9枚目の穴がずれている部分
ニューバランス M2002R ブラック
紐を通せば特に気にならないかと思いますが、神経質な方は ご遠慮ください。
【new balance】U990TA4 アメリカ製 25.0cm
NIKE ナイキ ダンクロー ビンテージネイビー ヴィンテージネイビー 27.5
状態につきましては、若干の変色や汚れはありますがまだまだ履いていただけます。
ナイキ エアジョーダン1 シカゴ 2022
美品 ナイキ エアー ジョーダン1 レアエア ミッド 黒/赤
ソールは減りもなく綺麗な状態です。
国内正規品Yeezy Boost 350 Oxford Tan イージー
紐は外した状態で発送いたします。
ANTA KT7
28cm EYTYS エイティス レザー ブーツ ブラック ANGEL
付属品:取扱説明書・品質タグ
スニーカー ルブタン ストラス スワロフスキー ハイカット スニーカー
中古 ナイキ エアジョーダン1 ハイ OG "ブラザーフッド"
基本的に箱はつきませんが、ご希望の方は＋送料でおつけすることも可能ですので、購入前にお申し付けください。
【送料込み】ナイキ エアジョーダン3 ホワイトセメント 27.5cm
ナイキ ダンク ハイ プロ エスビー 20周年記念 ヴィラノバ 29.5cm
メインカラー···ブルー
NIKE 新品 JORDAN 3 RETRO 25.5cm
人気モデル···new balance 1400
コンバース 27cm
29cm New Balance 990v6 M990GL6
#newbalance #M1400SB #madeinusa
SALOMON ACS PRO ADVANCED 29.0㎝
商品の情報
商品のサイズ
26.5cm
ブランド
ニューバランス
商品の状態
やや傷や汚れあり
アトランティック スターズ メンズスニーカー 40 ブラック ラメ感 厚底
ナイキダンクハイ23センチ
GUCCI エース エンブロイダリー付き メンズ スニーカー
NIKE AIR VAPORMAX LTR 26.0
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プロモサンプル Nike fragment all court 27cm
【新品】NIKE × SACAI ズーム コルテッツ 28センチ
NIKE エアペニー2 ステューシーコラボ
アディダス4d run 2.0 29.5cm
B品販売品→9枚目の穴がずれている部分 紐を通せば特に気にならないかと思いますが、神経質な方は ご遠慮ください。状態につきましては、若干の変色や汚れはありますがまだまだ履いていただけます。ソールは減りもなく綺麗な状態です。紐は外した状態で発送いたします。付属品:取扱説明書・品質タグ基本的に箱はつきませんが、ご希望の方は＋送料でおつけすることも可能ですので、購入前にお申し付けください。メインカラー···ブルー人気モデル···new balance 1400#newbalance #M1400SB #madeinusa
商品の情報
商品のサイズ
26.5cm
ブランド
ニューバランス
商品の状態
やや傷や汚れあり
最新情報 balance 【B品】new M1400SB D 26.5cm スチールブルー スニーカー
375
8分钟前
最新情報 balance 【B品】new M1400SB D 26.5cm スチールブルー スニーカー
¥
15,000
¥
12,750
(税込) 送料込み
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13
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商品の情報
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ホーム
靴
スニーカー
balance 【B品】new M1400SB D 26.5cm スチールブルー
商品の状態
目立った傷や汚れなし
配送料の負担
送料込み(出品者負担)
配送の方法
らくらくメルカリ便 匿名配送
発送元の地域
東京都
発送までの日数
1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
6269b
1963
本人確認済
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています
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最新情報 balance 【B品】new M1400SB D 26.5cm スチールブルー スニーカー
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