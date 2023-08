GRACE CONTINENTAL グレースコンチネンタル

¥52,800

ヴィンテージテイストのフラワープリントをストライプ状に入れた柔らかく落ち感の綺麗な素材を使用。

・ゴールドのメタルボタンできれいめに仕上げたシャツワンピースです。

・上身はスッキリ、スカート部分は分量感がありながらボリューム控えめの美シルエット。共地のベルト付きです。

・ワンピースとしてはもちろん、フロントを開けて羽織りとしてもご利用いただけます。

★大人気で即完売しておりました。

カラー

・ベージュ

素材

・再生繊維(リヨセル)100%

サイズ

・36 着丈116.5cm 肩幅37.5cm 袖丈44cm バスト91cm ウエスト82cm ヒップ116cm 裾周り190cm

付属品:ベルト /インナー

ゆうパックにて発送致します。(変更有、プロフのご確認をお願い致します。)

※フリマアプリでのみ出品しております。

当方が撮った写真や文章が勝手に他のサイト(詐欺サイトや無在庫転売)に使用されていることがございます。

発見した際はご注意下さい。

#GRACECONTINENTAL

#グレースコンチネンタル

#graceclass

#グレースクラス

n22338 37

商品の情報 商品のサイズ S ブランド グレースクラス 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ S ブランド グレースクラス 商品の状態 新品、未使用

