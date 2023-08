カシオの腕時計を、メンズ、レディース問わずに多数出品中です。

全て、新品、未使用で動作確認済みです。

バンドの調整もしていないのでコマも全てついています。

取扱説明書と保証書は付いておりません。

カシオのホームページから、時計裏の4桁の番号を入力することで、取扱説明書を無料でダウンロードできます。

写真の箱に入れてプチプチで包んで発送します。

Bluetooth搭載GPS電波ソーラー

OCW-G2000-1AJF

仕様

基本情報

ケースサイズ(縦×横×厚さ)

51.1 × 46.1 × 14.3 mm

質量

101 g

ケース・ベゼル材質

チタン

バンド

メタルバンド(チタン)

無垢バンド

スライドアジャスト機構付きワンプッシュ三つ折れ式中留

構造

耐磁時計(JIS1種)

防水性

10気圧防水

時刻修正

GPS電波受信機能:自動受信(時刻受信、最大1回/日)/手動受信(位置受信、時刻受信)

電波時計 日本・北米・ヨーロッパ・中国地域対応 MULTIBAND6

使用電源・電池寿命

タフソーラー(ソーラー充電システム)

モバイルリンク/アプリ連携機能

モバイルリンク機能

モバイルリンク機能(対応携帯電話とのBluetooth通信による機能連動)

アプリ

「CASIO WATCHES」対応

外装

ガラス

両面反射防止コーティングサファイアガラス(デュアルカーブ)

表面加工

チタンカーバイト処理

その他

ネオブライト

時計機能

ワールドタイム

ワールドタイム:世界39都市(39タイムゾーン(スマートフォンとの連携により更新される場合があります)、サマータイム自動設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、ホームタイムの都市入替機能

ストップウオッチ

ストップウオッチ(1秒、24時間計)

カレンダー

フルオートカレンダー

針位置補正機能

針位置自動補正機能

パワーセービング機能

パワーセービング機能(暗所では一定時間が経過すると運針を停止して節電します)

バッテリー表示/警告

バッテリー充電警告機能

駆動時間

フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間

機能使用の場合:約7ヵ月

パワーセービング状態の場合:約25ヵ月

その他機能

機内モード

日付・曜日表示

時刻修正詳細

商品の情報 ブランド オシアナス 商品の状態 新品、未使用

