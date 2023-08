2014年に行われたショート・サーキット『Evil 7 playground』会場限定販売された激レアシングルspinの新品未開封での出品です。セルフカバーアルバム『erosion』と同時発売。

収録曲

1. 「spin」 3:51

2. 「Tell me what you lie」 3:26

3. 「PSYCHO GALLET」 3:56

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

