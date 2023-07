・商品詳細

COMME des GARÇONS コムデギャルソン プリュス ラップスカート



サイズ:M

・実寸サイズ

ウエスト42〜52(ゴム調整)

総丈95

股下68

わたり丈30

ひざ丈21

裾丈20

素人採寸ですので、多少の誤差はご容赦下さい

着画はお断りしております

素材

ポリエステル、レーヨン

・状態

未使用級に美品です。まだまだ、お使いいただけます。

素人検品の為、万が一見落としがございましたら何卒ご了承ください。

あくまでも中古品のため、古着にご理解のない方のご購入はお控えください。

#チーターのアパレル部屋へ

#チーターのアパレル部屋へ◎メンズ

その他、出品も是非ご覧下さい^ ^

即購入OK

購入先について

ブランド買取店

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

真贋鑑定済商品となりますので、ご安心くださいませ。

お使いのパソコンやスマートフォンのスペックや環境状態によって、実物の商品と画像の色合いや質感が異なって見える事が御座います。よって色が微妙に違う等の返品はお断りしております。その点をご理解ご了承頂けますようお願い致します。

梱包は簡易的な物で発送いたしますが、梱包袋に入れ、宅配ビニール袋の2重で発送いたしますので、雨濡れ等もご安心ください。

匿名配送ですので、個人情報等の漏洩も安心ください。

何か質問がありましたら、お気軽にコメント下さい。

よろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ニードルス 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ニードルス 商品の状態 未使用に近い

