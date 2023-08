※1日〜2日以内に発送致します!

※1日〜2日以内に発送致します!美品❗️Bloody Maryブラッディーマリー スカイペンダント天竜& ダンス舞竜チェーン50センチ購入してから何度か着けましたが、後は大事にケースに入れて保管しておりました。なので中古としては美品の部類だと思います。元箱も10周年anniversary記念の物を2つお付け致します。チェーンは最初から付いていた専用チェーンもお付け致しますので計2本になります。● Bloody Mary スカイペンダント天竜定価 37400円Silver925、ブルーダイヤモンド1.4mm×3縦:29mm専用チェーン50cm(内アジャスター10cm)●ダンス舞竜チェーン 50センチ定価 52800円Silver925全長:50cm(40cm調節可能)×チェーン幅:4mm現在もネット公式ショップで販売されており、新品で買うと上記のお値段になります。2つで90200円です。こちらは新品とまでは言えませんが、かなり美品なのでお値打ちだと思います。今回、3分の1以下で放出致します。よろしくお願い申し上げます。カラー···シルバー材質···シルバー装飾···ダイヤモンド

