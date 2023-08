ご覧いただきありがとうございます

今年5月に購入し試着のみです

水辺、キャンプ、普段用にピッタリ

軽くてコンパクト、左右内側にもポケットあり

指穴ありでUVカットがしっかり出来そう

全体的に、やや小さめの作りのようです

こちらはXLですがLサイズの公式さんサイズを書いておきます

Lサイズ

身幅53センチ、着丈62センチ、袖丈81センチ、重さ190g

試着のみですが新品同様をお求めの方は購入なさらないで下さい

よごれ、ほつれ、擦れはありません

#thenorthface#ノースフェイス#ザノースフェイス#UVカット#ラッシュガード#sunshade#ミネラルグレー#キャンプ#プール

カラー···ミネラルグレー

着丈···ミドル

柄・デザイン···ロゴ・ワンポイント

ジップ・ボタン···ジップアップ

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ザノースフェイス 商品の状態 未使用に近い

ご覧いただきありがとうございます今年5月に購入し試着のみです水辺、キャンプ、普段用にピッタリ軽くてコンパクト、左右内側にもポケットあり指穴ありでUVカットがしっかり出来そう全体的に、やや小さめの作りのようですこちらはXLですがLサイズの公式さんサイズを書いておきますLサイズ身幅53センチ、着丈62センチ、袖丈81センチ、重さ190g試着のみですが新品同様をお求めの方は購入なさらないで下さいよごれ、ほつれ、擦れはありません#thenorthface#ノースフェイス#ザノースフェイス#UVカット#ラッシュガード#sunshade#ミネラルグレー#キャンプ#プールカラー···ミネラルグレー着丈···ミドル柄・デザイン···ロゴ・ワンポイントジップ・ボタン···ジップアップ

