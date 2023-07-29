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【期間限定お試し価格】 【専用】ligne roset リーン・ロゼ 背クッション　1個 その他

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KEYUCA ケユカ ホルベック 本革ソファのヘッドレスト 2個
よろしくお願いいたします。
【専用】ligne roset リーン・ロゼ 背クッション　1個

T3426☆美品☆ナガノインテリア☆ダイニング用ソファset☆合成皮革
フランス
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都内のリーンロゼ直営店で購入しました。
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【生地の詳細】
【専用】ligne roset リーン・ロゼ 背クッション　1個
生地のランク：Lランク　
T3426☆美品☆ナガノインテリア☆ダイニング用ソファset☆合成皮革
東レ　ウルトラスエード
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品番：3916 Doeskin（ドエスキン）
KEYUCA ケユカ ホルベック 本革ソファのヘッドレスト 2個

【専用】ligne roset リーン・ロゼ 背クッション　1個
商品の生地にパールトーン加工をしています。
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パールトーン加工は、超撥水&防汚加工です。
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KEYUCA ケユカ ホルベック 本革ソファのヘッドレスト 2個
【商品の状態】
【専用】ligne roset リーン・ロゼ 背クッション　1個
見落としや細かいキズや汚れやスレ等あるかもしれません。
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あくまでもUSED品ですので、ご理解の上お取引お願いいたします。

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商品の情報

ブランドリーンロゼ
商品の状態やや傷や汚れあり

KEYUCA ケユカ ホルベック 本革ソファのヘッドレスト 2個
※こちらの商品は、専用ページになります。内容をご確認の上、お取引お願いいたします。よろしくお願いいたします。フランスligne roset背クッション×1個都内のリーンロゼ直営店で購入しました。【生地の詳細】生地のランク：Lランク　東レ　ウルトラスエード品番：3916 Doeskin（ドエスキン）商品の生地にパールトーン加工をしています。パールトーン加工は、超撥水&防汚加工です。【商品の状態】見落としや細かいキズや汚れやスレ等あるかもしれません。あくまでもUSED品ですので、ご理解の上お取引お願いいたします。

商品の情報

ブランドリーンロゼ
商品の状態やや傷や汚れあり

【期間限定お試し価格】 【専用】ligne roset リーン・ロゼ 背クッション　1個 その他

51分钟前

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