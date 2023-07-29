【期間限定お試し価格】 【専用】ligne roset リーン・ロゼ 背クッション　1個 その他

※こちらの商品は、専用ページになります。
一度だけ使用☆スライヴ☆
内容をご確認の上、お取引お願いいたします。
KEYUCA ケユカ ホルベック 本革ソファのヘッドレスト 2個
よろしくお願いいたします。
【専用】ligne roset リーン・ロゼ 背クッション 1個
T3426☆美品☆ナガノインテリア☆ダイニング用ソファset☆合成皮革
フランス
一度だけ使用☆スライヴ☆
ligne roset
KEYUCA ケユカ ホルベック 本革ソファのヘッドレスト 2個
背クッション×1個
【専用】ligne roset リーン・ロゼ 背クッション 1個
T3426☆美品☆ナガノインテリア☆ダイニング用ソファset☆合成皮革
都内のリーンロゼ直営店で購入しました。
一度だけ使用☆スライヴ☆
KEYUCA ケユカ ホルベック 本革ソファのヘッドレスト 2個
【生地の詳細】
【専用】ligne roset リーン・ロゼ 背クッション 1個
生地のランク：Lランク
T3426☆美品☆ナガノインテリア☆ダイニング用ソファset☆合成皮革
東レ ウルトラスエード
一度だけ使用☆スライヴ☆
品番：3916 Doeskin（ドエスキン）
KEYUCA ケユカ ホルベック 本革ソファのヘッドレスト 2個
【専用】ligne roset リーン・ロゼ 背クッション 1個
商品の生地にパールトーン加工をしています。
T3426☆美品☆ナガノインテリア☆ダイニング用ソファset☆合成皮革
パールトーン加工は、超撥水&防汚加工です。
一度だけ使用☆スライヴ☆
KEYUCA ケユカ ホルベック 本革ソファのヘッドレスト 2個
【商品の状態】
【専用】ligne roset リーン・ロゼ 背クッション 1個
見落としや細かいキズや汚れやスレ等あるかもしれません。
T3426☆美品☆ナガノインテリア☆ダイニング用ソファset☆合成皮革
あくまでもUSED品ですので、ご理解の上お取引お願いいたします。
一度だけ使用☆スライヴ☆
KEYUCA ケユカ ホルベック 本革ソファのヘッドレスト 2個
※こちらの商品は、専用ページになります。内容をご確認の上、お取引お願いいたします。よろしくお願いいたします。フランスligne roset背クッション×1個都内のリーンロゼ直営店で購入しました。【生地の詳細】生地のランク：Lランク 東レ ウルトラスエード品番：3916 Doeskin（ドエスキン）商品の生地にパールトーン加工をしています。パールトーン加工は、超撥水&防汚加工です。【商品の状態】見落としや細かいキズや汚れやスレ等あるかもしれません。あくまでもUSED品ですので、ご理解の上お取引お願いいたします。