【期間限定お試し価格】 【専用】ligne roset リーン・ロゼ 背クッション　1個 その他

※こちらの商品は、専用ページになります。

一度だけ使用☆スライヴ☆

内容をご確認の上、お取引お願いいたします。

KEYUCA ケユカ ホルベック 本革ソファのヘッドレスト 2個

よろしくお願いいたします。

【専用】ligne roset リーン・ロゼ 背クッション 1個



T3426☆美品☆ナガノインテリア☆ダイニング用ソファset☆合成皮革

フランス

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ligne roset

KEYUCA ケユカ ホルベック 本革ソファのヘッドレスト 2個

背クッション×1個

【専用】ligne roset リーン・ロゼ 背クッション 1個



T3426☆美品☆ナガノインテリア☆ダイニング用ソファset☆合成皮革

都内のリーンロゼ直営店で購入しました。

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KEYUCA ケユカ ホルベック 本革ソファのヘッドレスト 2個

【生地の詳細】

【専用】ligne roset リーン・ロゼ 背クッション 1個

生地のランク：Lランク

T3426☆美品☆ナガノインテリア☆ダイニング用ソファset☆合成皮革

東レ ウルトラスエード

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品番：3916 Doeskin（ドエスキン）

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【専用】ligne roset リーン・ロゼ 背クッション 1個

商品の生地にパールトーン加工をしています。

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パールトーン加工は、超撥水&防汚加工です。

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KEYUCA ケユカ ホルベック 本革ソファのヘッドレスト 2個

【商品の状態】

【専用】ligne roset リーン・ロゼ 背クッション 1個

見落としや細かいキズや汚れやスレ等あるかもしれません。

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あくまでもUSED品ですので、ご理解の上お取引お願いいたします。

商品の情報 ブランド リーンロゼ 商品の状態 やや傷や汚れあり

※こちらの商品は、専用ページになります。内容をご確認の上、お取引お願いいたします。よろしくお願いいたします。フランスligne roset背クッション×1個都内のリーンロゼ直営店で購入しました。【生地の詳細】生地のランク：Lランク 東レ ウルトラスエード品番：3916 Doeskin（ドエスキン）商品の生地にパールトーン加工をしています。パールトーン加工は、超撥水&防汚加工です。【商品の状態】見落としや細かいキズや汚れやスレ等あるかもしれません。あくまでもUSED品ですので、ご理解の上お取引お願いいたします。

商品の情報 ブランド リーンロゼ 商品の状態 やや傷や汚れあり

一度だけ使用☆スライヴ☆KEYUCA ケユカ ホルベック 本革ソファのヘッドレスト 2個