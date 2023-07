種類...宝瓶・花瓶

九谷焼 北村利夫作 手打青粒内金 鶴文 茶碗 共箱 C 5536



お値下げしました、三つ組 金唐草 宝尽くし 向付

♦ご注意、

新品皿5枚セット 釣窯組皿 たち吉

プロフィール♦印欄ご覧の上お問い合わせ購入頂きます様お願い致します。

盆栽鉢 ミニ盆栽 鉢 豆盆栽 骨董品 陶芸品



古九谷 九谷焼 鶴の図 金彩 明治九谷 アンティーク九谷焼 蔵出し 1客



瀧口喜兵爾作 黒織部 沓形 茶碗 共箱 共布 茶道具

【高さ 23.3 cm】

常滑焼 水上清(桜山)銘 横手上手急須 横幅15㎝ 東Y5-0626☆1Fタカチ



中国美術 青花 橋上人物紋 香合 蓋物 茶道具伝来

中国!

清 乾隆年製款 茶葉末釉 茶碗 蕎麦釉抹茶碗★時代物★◉美品◉

画琺瑯 花図紋瓶

芸術院会員 大樋年郎 鳥紋瓢徳利花入 M150

古玩 古美術

伊万里焼 古伊万里 染付 花文 酒盃 ぐい呑 43客まとめて M R5096C

【景泰藍】

○美品 江戸琳派蒔絵師 永真作 「昇龍吉祥高蒔絵」江戸鼈甲 本鼈甲 金蒔絵螺鈿



絵唐津三星紋立ちぐい呑み 唐津皮くじら立ちぐい呑み 唐津酒盃 合わせ箱付き

箱 なし

伝統工芸 一枝庵 林沐雨作 錦鯉 置物 共箱 C 5396



真作保証 人間国宝 近藤悠三 大皿 作『柘榴絵飾皿』口径26.7㌢



茶道道具 茶入 富士山肩衝写

数十年前になりますが中国にて買い求めガラス内にて飾った品になります。

九谷焼 京焼 永楽 永楽造 赤絵 金彩 鳳凰の図 永楽印 盃 お猪口 煎茶 3客



小品盆栽鉢 / 作家:美芸

♦景泰藍と致しましたが購入時には既に古く正確な産地は不明ですが、感じとしまして景泰藍の古い作品かと思われます。

希少 平戸焼 名工 中里陽山 (宮内省御用達)作 八角皿



富田啓之 作 『金彩流水文ぐい呑』

★銅の胎に金属の糸で線状細工を施しガラス質の釉薬で色を焼つける七宝焼の一種になります。

中国 釉裏紅 魚藻文瓶 玉壷春瓶 C 3737



桃山時代 古瀬戸 瀬戸肩衝茶入 久田家十二世 尋牛斎 書付 銘[岩松] 仕覆



初音窯 青木一男作 水指 手毬づくし 未使用品



月夜野焼 湯呑 福田祐太郎 高さ : 7.7㎝ 在銘 祐 赤

状態

平安水指共箱/お茶道具

欠け、ヒビ割れはございません。

古伊万里 古九谷 伊万里 色絵 金彩 輪華皿 アンティーク伊万里 染付 1客

経年の汚れがございます。

鵬雲斎箱書 瀬戸写一重口水指 茶道具懐石坐忘斎淡々斎七事式水屋道具炭道具香道具

内側(内部)は比較的綺麗な状態でございます。

叶松谷 染付 捻文 盃 共箱 酒器 ぐい呑 お猪口 酒器 京焼 清水焼

その他特段気になる箇所はございません。

茶道具 茶碗 桜流水 須山窯 須山昇華 共箱 新品未使用



丸田宗彦 粉引唐津 土瓶



茶道具 金蘭手水指 平安 林秀峰

ご購入の前に

御室窯 仁清 色絵 竜田川 茶碗 共箱 幅約12㎝ 東さ5-0424⑤

光源の関係上画像は実際の色と異なる場合ございます、また状態等含め充分確認致しておりますが見落とし見誤りあるやもわかりません、画像をご覧になりご判断をお願い致します。

【値下げ】 人間国宝 井上萬二 青白磁 耳付 花入 【真作保証】

また、個人の自宅保管品につき中古品としての経年劣化等はご了承ください。

古備前 水指 壺



真作保証 陶泉 千漢鳳造 聞慶窯 櫛目割高台茶碗 猫掻茶碗 共箱付 未使用②



【美品】中国 満州 金襴手武者美人絵 飾り壷 大型 壺 高級陶芸 高さ60cm

サイズ

清風 与平 造 染付 菊図 湯溢し 花器 茶器 器 煎茶道具 京焼 布付き

高さ 23.3 cm

▲4308▼古伊万里 くらわんか皿 二枚 染付け

口径 4.4 cm

九谷焼 九谷 庄三 九谷庄三 色絵 金彩 明治九谷 蔵出し 本庄三 5客

胴径 13.9 cm

辻村史朗 引出黒茶碗

重量 650 kg

唐津焼 絵唐津『井上東也』作 五客揃い皿



中国陶磁器 明成化 龍小椀



お値下げ‼️辻村 史朗 井戸徳利

素人計測になりますので多少の誤差あるかと思いますがご理解お願い致します。

Emma Lin Harden bowl



お値下げしました、初期伊万里 染付 蓬莱山 楼閣山水 滝文皿 箱付

ご不明点ございましたらお問い合わせ下さい。

京焼 和楽庵 平安 高野昭弥陀造 色絵 羽子板 香合 共箱 C R4154



★備前焼/陶磁器!『高原 昌治』造!備前 累座壺!共箱/栞付!★



茶道具 建水(けんすい)

#瓶 #琺瑯彩 #粉彩 #壺 #民国時代 #花瓶 #景徳鎮 #中国 #陶芸 #ガラス工芸 #民国時代 #清時代 #古玩 #古美術品 #美術品#中国 #飾り #置物 #工芸品 #骨董品 #七宝焼 #コレクション #アンティーク

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

種類...宝瓶・花瓶♦ご注意、プロフィール♦印欄ご覧の上お問い合わせ購入頂きます様お願い致します。 【高さ 23.3 cm】 中国! 画琺瑯 花図紋瓶 古玩 古美術 【景泰藍】 箱 なし数十年前になりますが中国にて買い求めガラス内にて飾った品になります。♦景泰藍と致しましたが購入時には既に古く正確な産地は不明ですが、感じとしまして景泰藍の古い作品かと思われます。★銅の胎に金属の糸で線状細工を施しガラス質の釉薬で色を焼つける七宝焼の一種になります。状態欠け、ヒビ割れはございません。経年の汚れがございます。内側(内部)は比較的綺麗な状態でございます。その他特段気になる箇所はございません。ご購入の前に光源の関係上画像は実際の色と異なる場合ございます、また状態等含め充分確認致しておりますが見落とし見誤りあるやもわかりません、画像をご覧になりご判断をお願い致します。また、個人の自宅保管品につき中古品としての経年劣化等はご了承ください。サイズ高さ 23.3 cm 口径 4.4 cm胴径 13.9 cm重量 650 kg 素人計測になりますので多少の誤差あるかと思いますがご理解お願い致します。ご不明点ございましたらお問い合わせ下さい。#瓶 #琺瑯彩 #粉彩 #壺 #民国時代 #花瓶 #景徳鎮 #中国 #陶芸 #ガラス工芸 #民国時代 #清時代 #古玩 #古美術品 #美術品#中国 #飾り #置物 #工芸品 #骨董品 #七宝焼 #コレクション #アンティーク

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

茶道具 大樋焼 中村長阿弥造 飴釉 大樋茶碗 共箱 C R4541茶道具 手造宝瓶 小川秀藏作 木箱付き古伊万里 伊万里 豆皿 小皿 古染付 アンティーク伊万里 鑑賞陶器 蔵出し 3客藤原建 備前 耳付壺 共箱中国骨董CHRISTIE’S大型図録世界頂級中国芸術品収蔵家欧雲夫妻コレクション♦画琺瑯 花図紋瓶 中国 古玩 景泰藍 七宝焼 コレクション 骨董品アンティーク茶道具 渦絵 片口 水次 松坂萬古 芳峰 共箱 裏千家 淡々斎好 稽古 茶会古伊万里、赤絵、皿茶道具 楽吉左衛門 赤楽茶碗 時代箱 V R4555人間国宝 三代徳田八十吉 干支 犬 晩年作