ご覧頂きありがとうございます。

◯ブランド名

◯アイテム

花柄 リボン 裏地なし マキシ丈

ウエストリボン Aライン

リースチェック

◯カラー

ライトブルー

◯素材

綿100%

◯サイズ

サイズ表記なし

肩幅 約33cm

身幅 約40cm

総丈 約116cm

平置き実寸。

素人寸法のため多少の誤差はご了承ください。

◯状態

目立つ傷や汚れなくまだまだたくさんご使用頂けます。

※素人の自宅保管・素人検品のため見落としがある可能性もございます。

※状態に関しましては主観の部分もございますので写真での確認をお願い致します。

分からないことがございましたらお気軽にご連絡ください。

※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。

※お写真のお花等の小物は付属致しませんので予めご了承ください。

◯配送

2~3日で発送致します。

仕事の都合で遅れる場合がございます。

ご了承ください。

発送はコンパクトに折り畳ませて頂き、最安値の方法で送らせて頂く予定でございます。

畳みジワはご容赦ください。

◯購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

あくまで中古品ですので、ご理解頂ける方宜しくお願い致します。

ご購入前にプロフィールご確認お願い致します。

即購入大歓迎です!

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド カネコイサオ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧頂きありがとうございます。◯ブランド名KANEKO ISAO カネコイサオWONDERFUL WORLD ワンダフルワールド◯アイテムノースリーブワンピース花柄 リボン 裏地なし マキシ丈ウエストリボン Aラインリースチェック ◯カラーライトブルー ◯素材綿100%◯サイズサイズ表記なし肩幅 約33cm身幅 約40cm 総丈 約116cm平置き実寸。素人寸法のため多少の誤差はご了承ください。◯状態目立つ傷や汚れなくまだまだたくさんご使用頂けます。※素人の自宅保管・素人検品のため見落としがある可能性もございます。※状態に関しましては主観の部分もございますので写真での確認をお願い致します。分からないことがございましたらお気軽にご連絡ください。※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。 ※お写真のお花等の小物は付属致しませんので予めご了承ください。◯配送2~3日で発送致します。仕事の都合で遅れる場合がございます。ご了承ください。発送はコンパクトに折り畳ませて頂き、最安値の方法で送らせて頂く予定でございます。畳みジワはご容赦ください。◯購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店(AACD)質屋・古物市場・ストア商品あくまで中古品ですので、ご理解頂ける方宜しくお願い致します。ご購入前にプロフィールご確認お願い致します。即購入大歓迎です!

