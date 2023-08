売れ筋ランキングも掲載中！ Asics 28cm GEL-NYC Grey Oyster スニーカー

●商品名

Asics GEL-NYC アシックス

スニーカー シューズ 靴 メンズ

Oyster Grey オイスターグレー

●サイズ

28cm

●状態

新品未使用

●発送元

東京都

●発送方法

宅配便

●商品説明

自身で購入した確実正規品なのでご安心ください。

●注意事項

1.レシートがあるかないかの質問がありますが

自分は基本的にはレシートを付けることができません。コピーも意味がないと思っておりますので省略させて頂いております。

偽物が多数出回っており、不安なのもわかりますが

評価と実績を見て頂いて偽物を売るような出品者だと思ったら他で購入してもらって結構です。

2.基本的に24時間以内の発送を心がけていますが

場合によってはできない日もありますのでご了承よろしくお願いします。

the north face ノースフェイス アウトドア

neighborhood ネイバーフッド supreme シュプリーム

daiwa daiwa pier39 ダイワピア 窪塚洋介 木村拓哉

WTAPS ダブルタップス 西山徹

スタイリスト私物 ennoy 長谷川昭雄 ssz

ニューバランス ニューバランス992 ニューバランス990 在原みゆ紀 OG

ビンテージ ヴィンテージ vintage

minnano Blue lag ブルーラグ

jjjjound ジョウンド

KIKO KOSTADINOV キココスタディノフ

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド アシックス 商品の状態 新品、未使用

