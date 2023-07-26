大きな割引 美品 K18 ルビーリング リング

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※量りがないため重さは分かりません。
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状態 :目立つダメージなどはありませんが、ユーズドになりますので気になる方はご遠慮下さい。
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商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。購入、コメント前にプロフィールをご確認下さい。※量りがないため重さは分かりません。品名:ルビーリング素材:K18サイズ:9号状態 :目立つダメージなどはありませんが、ユーズドになりますので気になる方はご遠慮下さい。付属品:なし#mashopフォローsale中４℃.PASTIERRA.COCOSHNIK.conaffetto.Arpege.StarJewelry.Lesbonbon.agete.SIENA.BEAUTY&YOUTH.UNITEDARROWS.NOIRDEPOUPEE.eteK10.K18.K14.Pt900 etc…たくさん出品しています☀︎