大きな割引 美品 K18 ルビーリング リング

商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。

天然 アウイナイト リング ダイヤモンド pt900 ソーティング付属



K18リング ハート型 ブルートパーズ？ サファイア ダイヤ #11

購入、コメント前にプロフィールをご確認下さい。

美品 bloom



Tiffany&Co ティファニー 1837 ナローリング シルバー 11号

※量りがないため重さは分かりません。

mikimoto(ミキモト) リング美品 -



ジュエリーマキ k9 シリトン ダイヤモンド リング 11号



大振り♡デザイナーズリング♡イザベルラングロア サファイア ダイヤ リング

品名:ルビーリング

K18 マルチカラー ダイヤ リング

素材:K18

マリハ 願い事リング １３号

サイズ:9号

新品 Pt900 ダイヤモンド ハーフ エタニティ リング D:0.30ct

状態 :目立つダメージなどはありませんが、ユーズドになりますので気になる方はご遠慮下さい。

S8265 グッチ Gマーク Ag925 シルバーリング サイズ14 イタリア製

付属品:なし

カルティエ LOVEリング ホワイトゴールド フルダイヤ



花霞様 専用 コロンビア産 天然 エメラルド 指輪 リング

#mashopフォローsale中

⭐︎【高級】スギライト リング s925 7.94g



最終値下げ！【刻印・保証書付、未使用】ダイヤモンド24Kリング 16号

４℃.PASTIERRA.COCOSHNIK.conaffetto.Arpege.StarJewelry.Lesbonbon.agete.SIENA.BEAUTY&YOUTH.UNITEDARROWS.NOIRDEPOUPEE.eteK10.K18.K14.Pt900 etc…

美品 GUCCI グッチ アイコン ブラックコランダム リング 12号

たくさん出品しています☀︎

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。購入、コメント前にプロフィールをご確認下さい。※量りがないため重さは分かりません。品名:ルビーリング素材:K18サイズ:9号状態 :目立つダメージなどはありませんが、ユーズドになりますので気になる方はご遠慮下さい。付属品:なし#mashopフォローsale中４℃.PASTIERRA.COCOSHNIK.conaffetto.Arpege.StarJewelry.Lesbonbon.agete.SIENA.BEAUTY&YOUTH.UNITEDARROWS.NOIRDEPOUPEE.eteK10.K18.K14.Pt900 etc…たくさん出品しています☀︎

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

セラニ様専用 エメラルドpt950 天然エメラルドリング 4.3g 15サイズプラチナ ルビー ダイヤモンド リング【新品】カルティエ トリニティリングLMk18.マルチカラー、指輪、No.1121、指輪 プラチナダイヤモンド指輪 12号