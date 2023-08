1978年制作のイタリアのホラー映画「ゾンビ」(ZOMBIE)のサントラ版LPレコード。音楽はイタリアのロックバンド「ゴブリン」が担当。1オーナー品。

<状態>

■ジャケット

目立つキズ、汚れなし

■盤面

キズなし

■ライナーノーツ

良好

■その他

帯:なし

※2,3回しか再生していません(カセットテープに落としてそちらを中心に聞いてました)

※写真に移っているものが全てです。中古品にご理解のある方にお願いします。

※手渡し(土日限定)の場合は500円引き

