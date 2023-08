【2022 新作】 BILLYKIRK VANS TAKA Sk8 28.5cm HAYASHI スニーカー

未使用 VANS BILLYKIRK TAKA HAYASHI コラボ 28.5cm VN-0L9ML4Z レザー Sk8 Hi バンズ ネイビー ブラウン

■商品詳細■

サイズ:28.5cm US10.5

状態:未使用ですが長期保管品の為、

写真をよくご確認の上入札下さいませ。

少しスレはご了承下さいませ。

箱スレ・ステッカー剥がし跡あります。

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド バンズ 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド バンズ 商品の状態 新品、未使用

