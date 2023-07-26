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【2022 新作】 BILLYKIRK VANS TAKA Sk8 28.5cm HAYASHI スニーカー

商品の説明

未使用 VANS BILLYKIRK TAKA HAYASHI コラボ 28.5cm VN-0L9ML4Z レザー Sk8 Hi バンズ ネイビー ブラウン
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■商品詳細■
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サイズ：28.5cm US10.5
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写真をよくご確認の上入札下さいませ。
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少しスレはご了承下さいませ。
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商品のサイズ28.5cm
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未使用 VANS BILLYKIRK TAKA HAYASHI コラボ 28.5cm VN-0L9ML4Z レザー Sk8 Hi バンズ ネイビー ブラウン■商品詳細■サイズ：28.5cm US10.5状態：未使用ですが長期保管品の為、写真をよくご確認の上入札下さいませ。少しスレはご了承下さいませ。箱スレ・ステッカー剥がし跡あります。

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商品のサイズ28.5cm
ブランドバンズ
商品の状態新品、未使用

【2022 新作】 BILLYKIRK VANS TAKA Sk8 28.5cm HAYASHI スニーカー

34分钟前

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