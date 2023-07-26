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未使用 VANS BILLYKIRK TAKA HAYASHI コラボ 28.5cm VN-0L9ML4Z レザー Sk8 Hi バンズ ネイビー ブラウン
new balance 580 ニューバランス スニーカー MT580PT
NIKE ZOOM STREAK SPECTRUM PLUS SUPREME
■商品詳細■
コンバース カートコバーン オールスター converse
サイズ：28.5cm US10.5
nike AIR VAPORMAX EVO NRG 27.5cm
状態：未使用ですが長期保管品の為、
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写真をよくご確認の上入札下さいませ。
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少しスレはご了承下さいませ。
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箱スレ・ステッカー剥がし跡あります。
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商品のサイズ
28.5cm
ブランド
バンズ
商品の状態
新品、未使用
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未使用 VANS BILLYKIRK TAKA HAYASHI コラボ 28.5cm VN-0L9ML4Z レザー Sk8 Hi バンズ ネイビー ブラウン■商品詳細■サイズ：28.5cm US10.5状態：未使用ですが長期保管品の為、写真をよくご確認の上入札下さいませ。少しスレはご了承下さいませ。箱スレ・ステッカー剥がし跡あります。
商品の情報
商品のサイズ
28.5cm
ブランド
バンズ
商品の状態
新品、未使用
【2022 新作】 BILLYKIRK VANS TAKA Sk8 28.5cm HAYASHI スニーカー
375
34分钟前
【2022 新作】 BILLYKIRK VANS TAKA Sk8 28.5cm HAYASHI スニーカー
¥
18,000
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13,500
(税込) 送料込み
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靴
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BILLYKIRK VANS TAKA Sk8 28.5cm HAYASHI
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29dacdf96
1517
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【2022 新作】 BILLYKIRK VANS TAKA Sk8 28.5cm HAYASHI スニーカー
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