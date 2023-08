好評 510kg 様　専用THE NORTH FACE コンパクトアノラック マウンテンパーカー

THE NORTH FACE

コンパクトアノラック

SALE中【THE NORTH FACE】希少カラー!マウンテンパーカー★新品◎

NP21735

昨年秋に購入。

購入後使用頻度は少なく4.5回程度です。

目立つ汚れなどはなく問題無くお使いいただけます。

Col Black

サイズ XL

肩幅 約54cm

身幅 約62cm

袖丈 約66cm

着丈 約73cm

✳︎素人採寸の為若干のズレありです。

商品概要↓↓↓

外出先での悪天候に対応できる撥水加工を施した、アノラックタイプのウインドブレイカー。生地はコットンライクでナチュラルな風合いながら防風性も併せ持ち、急な冷え込みが予想される旅先でも活躍します。首部分のジッパーは着脱のしやすさを重視してやや長め。フロントには収納に便利な大容量のカンガルーポケットとジッパーポケットが付いています。中間着と合わせやすい、ややゆとりを持った仕上がり。静電気の発生を抑える静電ケアシステムを採用しています。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

