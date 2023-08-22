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超美品 60年代実物リーバイス501 BIGE 66前期 デニム/ジーンズ

商品の説明

501ビッグEリペア、カスタム品です。
[別注] yanuk DENIT VINCENT デニム インディゴブルー 28
ディテールから60年代と思われます。
bbc icecreamデニム

アンダーカバー　ストレッチパンツカツラギ膝破れブラック1加工
BIG E vステッチ、足長r、ボタン裏6です。
アディクトクローズ　ACV-P01 ECRU
平置きで
COMOLI（コモリ）5P デニム 23ss ブリーチ サイズ3
ウェスト41
極太！ MARITHE FRANCOIS GIRBAUD シャトルパンツ デニム
股下78
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渡幅21
rold skov パンツ 21ss 新品未使用タグ付き
くらいです。
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アベイシングエイプ　エイプ　ショートパンツ　短パン　ジーンズ　デニム　美品
リペア多いので気になる箇所は事前にお願いします。

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商品の情報

商品のサイズL
ブランドリーバイス
商品の状態傷や汚れあり

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501ビッグEリペア、カスタム品です。ディテールから60年代と思われます。BIG E vステッチ、足長r、ボタン裏6です。平置きでウェスト41股下78渡幅21くらいです。リペア多いので気になる箇所は事前にお願いします。

商品の情報

商品のサイズL
ブランドリーバイス
商品の状態傷や汚れあり

超美品 60年代実物リーバイス501 BIGE 66前期 デニム/ジーンズ

32分钟前

超美品 60年代実物リーバイス501 BIGE 66前期 デニム/ジーンズ

¥39,800 ¥22,686

(税込) 送料込み
12
7
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出品者

de9659

 1987

本人確認済
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コメント (7)

de9659
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