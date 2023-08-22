超美品 60年代実物リーバイス501 BIGE 66前期 デニム/ジーンズ

501ビッグEリペア、カスタム品です。

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ディテールから60年代と思われます。

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BIG E vステッチ、足長r、ボタン裏6です。

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平置きで

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リペア多いので気になる箇所は事前にお願いします。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド リーバイス 商品の状態 傷や汚れあり

501ビッグEリペア、カスタム品です。ディテールから60年代と思われます。BIG E vステッチ、足長r、ボタン裏6です。平置きでウェスト41股下78渡幅21くらいです。リペア多いので気になる箇所は事前にお願いします。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド リーバイス 商品の状態 傷や汚れあり

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