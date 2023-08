●コメント無しの即購入歓迎です^_^ ●

GOLD 長袖つなぎ XLサイズ リス 釣りペイント ゴールド デニム 松岡佳博



VOLVO/つなぎ服

#古着屋グラヴィティ

クレイスミス つなぎ M



OSH KOSH B'GOSH 60’s デニム オーバーオール ヴィンテージ

その他アイテムも宜しければご覧下さい^ ^

tommy hilfiger jeans オーバーオール サロペット トミー



アナクロノーム オーバーオール ヒッコリー

●ID:twww-22

BIG MAC オーバーオール ローバック レングス長め



【70年代☀️】BIG SMITH(ビッグスミス)/RN16959 /ヒッコリー

●フォロー割●

白耳 USA 古着 60s 70s vintage ヘリンボーン オールインワン

フォローして下さった方には、200円お値引きさせて頂きます。

カーハート ダックオーバーパンツ 裏地キルティング サイズ36



HUMIS 20SS CHEMICAL FLIGHT JUMPSUIT 20ss

ご購入前にコメント欄にコメントからお知らせ下さい☆

RNA サロペット



【新品未使用】Leeデニムオーバーオール



【値下げ❗】MONTGOMERY WARD all-in-one

●おまとめ割引●

USED グリーンオーバーオール

おまとめ買いでさらにお値引きさせて頂きます!

BIG BILL エプロン付きダックオーバーオール ダブルニー W50



Nigel Cabourn LYBRO オーバーオール 46



キャプテンサンシャイン デッキトラウザー オーバーオール モールスキン

【商品説明】

50年代ヴィンテージ キャントバステム サロペット



beftey つなぎ刺繍 まあたそ



デッドストック USA製 BIG BEN by Wranglerオールインワン

●ブランド :Carhartt(カーハート)

レア 古着○ディッキーズ オーバーオール ヒッコリーデニム



【ビッグサイズ】カーハート☆デニムオーバーオール メキシコ製 極太シルエット

●ポイント :90s ヴィンテージ ビンテージ メキシコ製 極太サイズ デニム ゆるだぼ ビッグシルエット

VINTAGE Ben Davis Coverall MADE IN USA



【 Lee 】 濃紺 70s デニム オーバーオール ペンキ飛び USA製

古着は1点物のため、売り切れになった瞬間に手に入りません!ご購入はお早めちにどうぞ!

古着 カーハート オーバーオール サロペットダブルニーアースカラー USA製XL



金額交渉は金額提示願います!様専用COWDENオーバーオール デニム M①

メンズですが古着女子、古着男子問わず着れるデザインです☆

GOLD 長袖つなぎ XLサイズ リス 釣りペイント ゴールド デニム 松岡佳博



VOLVO/つなぎ服

ナイキ、アディダス、リーボック 、スターター、カーハート、ノースフェイス、パタゴニア、ハードロックカフェ、ハーレーダビッドソン、チャンピオン リバースウィーブ、ステューシー90s ファッション スウェット、パーカー ナイロンジャケットなどをお取り扱いしています(^^)

クレイスミス つなぎ M



OSH KOSH B'GOSH 60’s デニム オーバーオール ヴィンテージ

●状態 : 右裾後に少しダメージ、全体的に味のある汚れ、ペイントの付着がありますが一点モノヴィンテージらしい良い雰囲気が出ています。古着ですが状態も良く、これからもたくさん着て頂けます☆

tommy hilfiger jeans オーバーオール サロペット トミー



アナクロノーム オーバーオール ヒッコリー

●表記サイズ :46×32

BIG MAC オーバーオール ローバック レングス長め



【70年代☀️】BIG SMITH(ビッグスミス)/RN16959 /ヒッコリー

●実寸サイズ(平置き) : cm

白耳 USA 古着 60s 70s vintage ヘリンボーン オールインワン



カーハート ダックオーバーパンツ 裏地キルティング サイズ36

ウエスト:約60cm

HUMIS 20SS CHEMICAL FLIGHT JUMPSUIT 20ss

股下 :約79cm

RNA サロペット

総丈 :約146cm

【新品未使用】Leeデニムオーバーオール

わたり幅:約42cm

【値下げ❗】MONTGOMERY WARD all-in-one

裾幅 : 約26cm

USED グリーンオーバーオール

*素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。

BIG BILL エプロン付きダックオーバーオール ダブルニー W50



Nigel Cabourn LYBRO オーバーオール 46

●カラー :インディゴブルー

キャプテンサンシャイン デッキトラウザー オーバーオール モールスキン



50年代ヴィンテージ キャントバステム サロペット

■発送【月曜日〜金曜】土日ご購入分は週明け月曜日に発送■

beftey つなぎ刺繍 まあたそ

★注意事項★

デッドストック USA製 BIG BEN by Wranglerオールインワン



レア 古着○ディッキーズ オーバーオール ヒッコリーデニム

・出品時に確認しておりますが、細かい傷や汚れを見落としている場合もございますのでご了承をお願いします。

【ビッグサイズ】カーハート☆デニムオーバーオール メキシコ製 極太シルエット

・メッセージの途中でも購入ボタンを先に押された方が優先となります。

VINTAGE Ben Davis Coverall MADE IN USA



【 Lee 】 濃紺 70s デニム オーバーオール ペンキ飛び USA製

・素人な故、見落とし箇所があるかもしれませんので、その時は【評価前】にメッセージをくだされば対応致します

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド カーハート 商品の状態 やや傷や汚れあり

●コメント無しの即購入歓迎です^_^ ●#古着屋グラヴィティその他アイテムも宜しければご覧下さい^ ^●ID:twww-22●フォロー割●フォローして下さった方には、200円お値引きさせて頂きます。ご購入前にコメント欄にコメントからお知らせ下さい☆●おまとめ割引●おまとめ買いでさらにお値引きさせて頂きます!【商品説明】●ブランド :Carhartt(カーハート)●ポイント :90s ヴィンテージ ビンテージ メキシコ製 極太サイズ デニム ゆるだぼ ビッグシルエット 古着は1点物のため、売り切れになった瞬間に手に入りません!ご購入はお早めちにどうぞ!メンズですが古着女子、古着男子問わず着れるデザインです☆ナイキ、アディダス、リーボック 、スターター、カーハート、ノースフェイス、パタゴニア、ハードロックカフェ、ハーレーダビッドソン、チャンピオン リバースウィーブ、ステューシー90s ファッション スウェット、パーカー ナイロンジャケットなどをお取り扱いしています(^^)●状態 : 右裾後に少しダメージ、全体的に味のある汚れ、ペイントの付着がありますが一点モノヴィンテージらしい良い雰囲気が出ています。古着ですが状態も良く、これからもたくさん着て頂けます☆●表記サイズ :46×32●実寸サイズ(平置き) : cmウエスト:約60cm股下 :約79cm総丈 :約146cmわたり幅:約42cm裾幅 : 約26cm*素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。●カラー :インディゴブルー■発送【月曜日〜金曜】土日ご購入分は週明け月曜日に発送■★注意事項★・出品時に確認しておりますが、細かい傷や汚れを見落としている場合もございますのでご了承をお願いします。・メッセージの途中でも購入ボタンを先に押された方が優先となります。・素人な故、見落とし箇所があるかもしれませんので、その時は【評価前】にメッセージをくだされば対応致します

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド カーハート 商品の状態 やや傷や汚れあり

古着 カーハート オーバーオール サロペットダブルニーアースカラー USA製XL金額交渉は金額提示願います!様専用COWDENオーバーオール デニム M①GOLD 長袖つなぎ XLサイズ リス 釣りペイント ゴールド デニム 松岡佳博VOLVO/つなぎ服クレイスミス つなぎ MOSH KOSH B'GOSH 60’s デニム オーバーオール ヴィンテージtommy hilfiger jeans オーバーオール サロペット トミーアナクロノーム オーバーオール ヒッコリーBIG MAC オーバーオール ローバック レングス長め