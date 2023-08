【12月スーパーSALE 15%OFF】 Christian Diorクリスチャンディオールレザー2wayショルダーバッグ ショルダーバッグ

ご覧頂きまして、ありがとうございます。

◯商品名

Christian Dior GRAIN LEATHER 2WAY SHOULDER BAG MADE IN ITALY/クリスチャンディオールディオリッシモシボレザー2wayショルダーバッグ

◯商品説明

人気ハイブランドChristian Dior。大人気のディオリッシモ。ブランドのチャームがついたモデルです。A4も収納可能でショルダーベルトも取り外しができ、フォーマルにも対応できます。詳しくはアイテム名で検索ください。

◯サイズ

W:32cm

H:25cm

D:11.5cm

ハンドル立ち上がり:10.5cm

ショルダーベルト長さ:113cm

◯素材

シボレザー

◯仕様

内側:収納ポケット×1 ジップポケット×1

ショルダーベルト取り外し可能

◯カラー

ブラック系

◯コンディション

こちらはのお品物のコンディションはAです。

S 新品に近いもの

A 比較的状態のいいもの

B 一般的な使用感があるもの

C 使用感がやや目立つもの

D 使用感が多いものおよびジャンク品

*ただし当店の基準による

◯付属品

ブランドチャーム

コンディションに関してはお客様との相違がないようにできるだけ、記載、掲載していますが、使用感の捉え方には個人差があり、またUSED品のため細かい汚れ・キズなどがあります。それを全て記載するのは難しいので、しっかり確認の上購入お願いします。

神経質な方、USED品に理解のない方はご購入をご遠慮ください。

色味に関しては写真ではどうしても実物と違って見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。

また採寸にはどうしても若干のズレが生じる場合がありますのでそちらもご了承ください。

AACD加盟店で購入しました。正規品で間違いありません。

商品の情報 ブランド クリスチャンディオール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

