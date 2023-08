サルヴァトーレ フェラガモ レディース ショルダーバッグ ガンチーニ スウェード ブラウン

新品・未使用品です。

サイズ

縦 約15.5センチ

横 約22センチ

厚み 約7センチ

ショルダー長さ 約50.5センチ

ファスナー間口 約18センチ

気に入って購入しましたが、コンパクトなバッグの為、使用のタイミングがわからず、購入後は自宅クローゼットにて保管しておりました。

布袋、商品タグ付

目立った傷・汚れ等はございません。

自宅保管品ですので、気にされる方はご遠慮下さい。

上記、御了承いただける方のみご検討ください。

カラー···ブラウン

柄・デザイン···無地

素材···スエード×エナメル

#サルヴァトーレ フェラガモ

#ブラウン

#コンパクト

#ミニバッグ

#ミニショルダー

#スウェード

#イタリア製

#カワイイ

#凝ったデザイン

#ガンチーニ

商品の情報 ブランド サルヴァトーレフェラガモ 商品の状態 新品、未使用

