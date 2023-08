★★お気軽にコメント下さい★★

ご質問や価格交渉などお気軽にコメント下さい^_^

価格交渉の場合、予算をご提示下さい。

※他にも古着やスニーカーなど出品しておりますので、是非1度 #MiiSHC のページをご覧頂けますと幸いです。

▶︎USEDである事をご理解の上ご検討頂けますよう、よろしくお願いします。返品交換は出来かねますので、ご了承ください。

●ブランド

ILBISONTE

IL BISONTE

イルビゾンテ

●カラー

ブラック

●サイズ

高さ・・・約 20cm

横・・・・約 33cm

マチ・・・約 11.5cm

素人計測ですので、多少の誤差はご了承下さい。

●アッパー/外観

IL BISONTEのイタリア製ハーフムーンショルダーバッグです。黒のシボ革で作られた可愛いシルエットは女性に大人気。金属部分のゴールドが映えるアイテムです。金具にはブランドロゴのバッファローが刻印されており、細部まで拘って作られています、

状態としては、使用による多少のスレ感はございますが使用時はほぼ目立たない程度。内側には多少の使用感がございます。

●付属品

保存袋は撮影用で付属しません。付属品は有りません。ご了承ください。

●発送

送料無料!らくらくメルカリ便で匿名発送致します。

何卒よろしくお願い致します!!

商品の情報 ブランド イルビゾンテ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 ブランド イルビゾンテ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

