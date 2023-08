Graphpaper

Selvage Denim Five Pocket Wide Straight Pants

GM231-40103LB

LIGHT FADE

¥36,000

23SS完売モデル

size 2

ウエスト平置き42.5cm

股上35cm

股下72cm

わたり幅34cm

裾幅25cm

130年もの歴史を誇る米国Cone Denim社が作る13.75オンスのセルビッチデニム。

デニム生地に最も適した原綿をブレンドし、独自のノウハウで紡ぎ、濃色のピュアインディゴで染色された縦糸は鮮やかで自然なタテ落ちを表現する。

旧式力織機でゆっくりと織り上げることで生まれる、生地表面のざらっとした凹凸やムラがデニム本来の風合いを感じさせる魅力的な素材。

ゆったりとした腿回りで太めのストレートシルエットが特徴のファイブポケットパンツ。

ロゴの刻印入りのタックボタンを配し、クリーンなヌメ革のパッチが襟ぐりを飾る。

長く履き込んで全体が淡く色褪せたようなライトフェイド。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド グラフペーパー 商品の状態 新品、未使用

Graphpaper Selvage Denim Five Pocket Wide Straight Pants GM231-40103LBLIGHT FADE¥36,00023SS完売モデルsize 2ウエスト平置き42.5cm股上35cm股下72cmわたり幅34cm裾幅25cm130年もの歴史を誇る米国Cone Denim社が作る13.75オンスのセルビッチデニム。デニム生地に最も適した原綿をブレンドし、独自のノウハウで紡ぎ、濃色のピュアインディゴで染色された縦糸は鮮やかで自然なタテ落ちを表現する。旧式力織機でゆっくりと織り上げることで生まれる、生地表面のざらっとした凹凸やムラがデニム本来の風合いを感じさせる魅力的な素材。ゆったりとした腿回りで太めのストレートシルエットが特徴のファイブポケットパンツ。ロゴの刻印入りのタックボタンを配し、クリーンなヌメ革のパッチが襟ぐりを飾る。長く履き込んで全体が淡く色褪せたようなライトフェイド。steinATONgraphpaper mybeautifullandletTHE RERACSsteven alanN.HOOLYWOODkolorA.P.C.YOKEJieDaSUNSEAWELLDERAURALEENEON SIGNURUacne studios UNUSEDstudio nicholsonSHINYA KOZUKA digawelcomoli crepusculedulcamaraneedleshedmayner lad musicianTEATORAMARKAWAREHYKEFUMITO GANRYUWalenodebeautiful peopleALLEGEETHOSENSscyeYASHIKIkaptain sunshineYAECANEATour legacyHOPESefrKAIKOLITTLE BIGSHOOPTTT MSWROTOLdulcamarairenisaINTERIMKANEMASAPOLYPLOIDRAKINESSEEALLNICENESSOutilHERILL

