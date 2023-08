商品名:NARUTO ナルト 尾獸 はちび ぎゅうき ガレージキット ガレキ スタチュー①

塗装済み完成品

ご購入の前コメントお願いいたします。

専用箱あり

素材:ポリレジン(樹脂)、PU

サイズ: H21*W28*D33CM

YOMEI-studio正規品

299体限定

海外スタジオ製品であるため、ご理解いただける方のみお願いいたします。

発送に1週間以上かかる場合がございます。

他サイトでも出品しておりますので、在庫切れの場合がございます。

匿名配送に変更可能です。

NARUTO -ナルト-

NARUTO

ナルト

うずまきナルト

うちはサスケ

春野サクラ

はたけカカシ

ロック・リー

綱手 せんじゅ ツナデ

波風ミナト

猿飛ヒルゼン

二代目火影・千手扉間

初代火影・千手柱間

じらいや 自來也

おろちまる 大蛇丸

ガアラ さめ肌

うちはオビト

コナン

ガレージキット ガレキ スタチュー

うちはイタチ

干柿鬼鮫

日向ヒナタ

テマリ Temari 奈良テマリ

我愛羅 ガアラ

カンクロウ

うちはイタチ

ペイン

うちはオビト

コナン

かくず

飛段 ひだん

ゼツ

デイダラ

サソリ

干柿鬼鮫 ほしがき きさめ

のはら リン

はたけカカシ

うちはマダラ

大筒木かぐや おおつつき かぐや

フィギュア

マイト・ガイ 木ノ葉の気高き碧い猛獣

千手柱間 せんじゅ ハシラマ

千手扉間 せんじゅ トビラマ

猿飛ヒルゼン

波風ミナト

君麻呂

秋道チョウジ

奈良シカマル

日向ネジ

日向ヒナタ

大筒木ハゴロモ オオツツキ ハゴロモ

サイ Yamanaka Sai

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

