商品の情報 商品のサイズ M ブランド ナンガ 商品の状態 未使用に近い

購入しましたが、サイズ合いませんでした。新品に近い状態です。宜しくお願いします。着丈70身幅54ナンガ オシュマンズカラー···ブラック人気モデル/シリーズ···NANGA TAKIBI DOWN JACKET柄・デザイン···無地ジップ・ボタン···ボタン留め襟···ノーカラー季節感···春、秋、冬

