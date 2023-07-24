【希望者のみラッピング無料】 ふっかふか‼️　極厚ラグマット　☆Lサイズ・ブラウン☆ ラグ

ご覧いただきありがとうございますo(^o^)o

nao様専用【一部ダメージ有り】パキスタン絨毯 ウール 手織り ヴィンテージ

こちら極厚 低反発マイクロファイバーラグ

【新品未使用】手織り シルク高級絨毯 ペルシャ ギャッベ

新品未使用です♪

アフガニスタン ヴィンテージ ハンドメイド ストーリーラグ 97x135cm



なかひ様ご専用♪ 日本製 絨毯 ラグマット 3畳 長方形 厚手 カーペット

#ホームショップ・ヒロン

中国段通シルク絨毯120段（244cmx305cm）

↑在庫確認

【再！大幅値下げ・値段交渉可】龍村美術織物 仏法座



トルコラグ ラグ ヴィンテージラグ



フィンランド産のトナカイの毛皮

送料無料でこのお値段！

大判 トルコ ヴィンテージ ラグ アナトリア トライバルラグ

在庫を持って販売させていただいておりますので、

CRIMBLEラグ 140×200cm アイボリー×チャコールグレー

クロネコヤマト便の日時指定も可能です☆

ユニークオールドキリム



※oonijioo様専用

◆サイズ

モロッコ ラグ ユニークベルベル産 ヴィンテージ 手織り 63cmx110cm

Ｓサイズ 140×200cm 7,980円

ペルシャ絨毯 ヴィンテージラグ 手織 絨毯 ベニワレントライバル 921006

Ｍサイズ 200×200cm 9,980円

【週末限定値下】トルコヴィンテージラグ オーバーダイラグ トルコラグ ランナー

Ｌサイズ 200×250cm 12,980円

chippi＊様専用 ブラウンとネイビー ボタニカル トルコヴィンテージラグ

XLサイズ 200×300cm 14,980円

AMERICAN RAG CIE アメリカンラグシー ゼブラ柄ラグマット



艶やかなパッチワークラリーキルト 刺し子 刺繍布 インド綿 ヴィンテージ 襤褸

＊違うサイズをご希望の方はコメント下さい。

【値下げ】ヴィンテージラグ 74cm×124cm程度



オールドキリム ワン•ハッキャリ 214㎝×67㎝

☆カラー

カシュガイ キリム 275×179cm



正規品！BFGF ミニブランケット Pottery Blanket

●グリーン

mochi様専用 ミルクティー ココアブラウンメダリオン トルコヴィンテージラグ

●ブラウン

絨毯 ペルシャ ラグ 115 × 79

●ベージュ

156×93cm パキスタン・ラホール産 絨毯 ラグ アンティーク家具

●モカ

イラン、タブリーズウールシルクの伝統的なメダリオンデザインラグ150x200cm

●グレー

SALE✴︎早い者勝ち❣️1970年代ヴィンテージ トルコラグ

●ベールピンク

bfgf Woven Blanket ブランケットVARIOUS STAGES

●アメジスト

草木染め ウールラグ

●ダークグレー

ペルシャ絨毯 ヴィンテージラグ 手織り絨毯 ベニワレン トライバル 830006



モロッコラグ ボシャルウィット zindekh ピンク

※人気商品のため欠品の場合もございます。

インドギャッベ LURI 305×198cm

購入前に必ずカラーとサイズのご確認をお願い

ペルシャギャッベ リズバフト 149×104.5cm

いたします。

ペルシャ ビンテージ トルクメン絨毯



ペルシャギャッベ( ギャベ )ラグ ベッドサイド 廊下 ランナー No.8289



Pendleton × NIKE ペンドルトン ナイキ 希少 大判 ブランケット

◆発送と送料について

イケヒコ・コーポレーション ラグ カーペット マット イズミル 3畳

＊発送地域によって別途送料が掛かりますので、

ペルシャ絨毯 124cm×85cm 手織り ヴィンテージラグ

購入前にコメントお願いします。

毛皮マット

北海道 ：プラス1100円 東北 ：プラス770円

ペルシャ絨毯 バルーチ 手織り 172x92ｃｍ ウール balouch

沖縄・離島に関しましては申し訳ございませんが

大判 牛革 カウラグ ブラウン系 天然皮革 ハラコ 牛 毛皮 ヴィンテージ ラグ

発送しておりませんのでご了承くださいm(__)m

【美品】中国段通 シルク100% 玄関マット ギャッベ調 手織り 絨毯



プレゼント マルチカバー ソファーカバー ビンテージラグ 174x123



【閉店SALE】25,000円→20,000円 ラグ カーペット ウール100％

◆アピールポイント

【現地買付】トルコラグ④ トルコ絨毯 ジジム

・約25mm厚 高密度低反発ウレタン使用

Better Tm Gift Shop CULT SIGN RUG MULTI

・手洗いOK

セミアンティークトルコ絨毯

・防ダニ加工

T☆M☆様専用ページ

・マイクロファイバーとウレタンが生み出す

トルコ製ヴィンテージラグNo.41 雅姫さん愛用

クッション性

ユニット畳 14枚 グレー

・夏冬オールシーズン対応

希少翡翠マット

・安心のノンホルム製品

【IDC OTSUKA】ラグ 防ダニ・防炎 ・アレルブロック（グレー）

・最高度の遮音性を実現した高い防音効果

アフガンラグ ヴィンテージ オールド絨毯 ランナーラグ パキスタン 赤

・しっかりとした滑り止め加工

ふっかふか‼️ 極厚ラグマット ☆Lサイズ・ブラウン☆

・掃除機でお手軽お手入れ

柔らかい トルクメン 絨毯 ラグ 手織り トライバルラグ160x105cm

・撥水効果

トルコ製ヴィンテージラグ578オレンジ ネイビー ミント レア H.P.DECO



ペルシャ絨毯 手織り シーラーズ産 275x123 cm 未使用 shiraz



インドビンテージラリーキルト カンタchp518

◆注意点

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※値引きに関しましては最安値出品をさせて

カシュガイ 151×108cm トライバルラグ ペルシャ絨毯

いただいておりますのでご容赦ください。

【極希少】 紙タグ付き エルメス 大判 ビーチタオル バスマット 野村大輔 馬

※商品は折りたたんだ状態で発送させていただきます

ペルシャクム産 シルク100%総手織り絨毯 size:128cm x 82cm

ので折り目がございますが、ご使用につれ自然と伸びていきます

インド キリムラグ 手織り ハンドメイド エリアラグ ウールラグ

※開封時は新品独特の匂いがする場合がございますが

西川 (Nishikawa) ムートンフリース 羊皮100% 1匹もの紺

時間経過で消えてまいります。

BRAIN DEAD ラグ マット

※発送の際に確認してお送りしておりますが、

オールドトルコ絨毯ユニークデザイン

万が一カラー間違いが発生した場合につきましては

nao様専用【一部ダメージ有り】パキスタン絨毯 ウール 手織り ヴィンテージ

交換対応を取らせて頂きます。

【新品未使用】手織り シルク高級絨毯 ペルシャ ギャッベ



アフガニスタン ヴィンテージ ハンドメイド ストーリーラグ 97x135cm

#ラグ

なかひ様ご専用♪ 日本製 絨毯 ラグマット 3畳 長方形 厚手 カーペット

#低反発

中国段通シルク絨毯120段（244cmx305cm）

#極厚

【再！大幅値下げ・値段交渉可】龍村美術織物 仏法座

#ラグマット

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#滑り止め付

フィンランド産のトナカイの毛皮

#ラグカーペット

大判 トルコ ヴィンテージ ラグ アナトリア トライバルラグ

#ホームショップ・ヒロン 16

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ご覧いただきありがとうございますo(^o^)oこちら極厚 低反発マイクロファイバーラグ新品未使用です♪#ホームショップ・ヒロン↑在庫確認送料無料でこのお値段！ 在庫を持って販売させていただいておりますので、クロネコヤマト便の日時指定も可能です☆◆サイズＳサイズ 140×200cm 7,980円Ｍサイズ 200×200cm 9,980円Ｌサイズ 200×250cm 12,980円XLサイズ 200×300cm 14,980円＊違うサイズをご希望の方はコメント下さい。☆カラー●グリーン●ブラウン●ベージュ●モカ●グレー●ベールピンク●アメジスト●ダークグレー※人気商品のため欠品の場合もございます。購入前に必ずカラーとサイズのご確認をお願いいたします。◆発送と送料について＊発送地域によって別途送料が掛かりますので、 購入前にコメントお願いします。 北海道 ：プラス1100円 東北 ：プラス770円 沖縄・離島に関しましては申し訳ございませんが発送しておりませんのでご了承くださいm(__)m ◆アピールポイント・約25mm厚 高密度低反発ウレタン使用・手洗いOK・防ダニ加工・マイクロファイバーとウレタンが生み出す クッション性・夏冬オールシーズン対応・安心のノンホルム製品・最高度の遮音性を実現した高い防音効果・しっかりとした滑り止め加工・掃除機でお手軽お手入れ・撥水効果◆注意点※値引きに関しましては最安値出品をさせていただいておりますのでご容赦ください。※商品は折りたたんだ状態で発送させていただきますので折り目がございますが、ご使用につれ自然と伸びていきます※開封時は新品独特の匂いがする場合がございますが時間経過で消えてまいります。※発送の際に確認してお送りしておりますが、万が一カラー間違いが発生した場合につきましては交換対応を取らせて頂きます。#ラグ#低反発#極厚#ラグマット#滑り止め付#ラグカーペット#ホームショップ・ヒロン 16

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

CRIMBLEラグ 140×200cm アイボリー×チャコールグレーユニークオールドキリム※oonijioo様専用モロッコ ラグ ユニークベルベル産 ヴィンテージ 手織り 63cmx110cmペルシャ絨毯 ヴィンテージラグ 手織 絨毯 ベニワレントライバル 921006【週末限定値下】トルコヴィンテージラグ オーバーダイラグ トルコラグ ランナーchippi＊様専用 ブラウンとネイビー ボタニカル トルコヴィンテージラグAMERICAN RAG CIE アメリカンラグシー ゼブラ柄ラグマット艶やかなパッチワークラリーキルト 刺し子 刺繍布 インド綿 ヴィンテージ 襤褸【値下げ】ヴィンテージラグ 74cm×124cm程度