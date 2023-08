【即納】 新品　MONCLER 水筒 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

MONCLER モンクレール

M bottle 水筒

新品タグ付き

(撮影のため一度開封しました)

付属品 保存袋

(お写真の物全て)

国内ブティックにて購入

MONCLER ロゴの入った保温、保冷ボトルに

持ち運びできるショルダーがついています。

とても珍しくオシャレです(^^)

定価は60000円ほどだったと思います

プレゼントに購入しましたが別の物になりましたので出品します

新品ですが神経質な方はお控えください。

キャップ

ニット

トップス

ダウン

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド モンクレール 商品の状態 新品、未使用

