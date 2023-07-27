【後払い手数料無料】 新品　未開封　EAH-AZ60 ブラック イヤフォン

接続タイプ···ワイヤレス

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特徴···Bluetooth、ノイズキャンセリング

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Technics(テクニクス)ワイヤレスステレオインサイドホン(ブラック) EAH-AZ60

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AirPods Pro （第一世代）MWP22J/A

TechnicsのBluetoothワイヤレスイヤホンになります。

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新品、未開封、未使用品となります。

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Technics（テクニクス）の「完全ワイヤレスイヤホン EAH-AZ60」は、テクニクスのHi-Fiオーディオ機器の開発で培った音響技術を搭載した完全ワイヤレスイヤホンです。音楽が持つ表現や、臨場感溢れる豊かな空間を再現する高音質を実現しました。さらに、自分の声をクリアに届ける「JustMyVoice™」テクノロジーを搭載し、業界最高クラスのノイズキャンセリング性能も備わっています。

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#Technics

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#テクニクス

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#ワイヤレスイヤホン

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#ノイズキャンセリング

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#パナソニック

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#Panasonic

商品の情報 ブランド パナソニック 商品の状態 新品、未使用

接続タイプ···ワイヤレス特徴···Bluetooth、ノイズキャンセリングTechnics(テクニクス)ワイヤレスステレオインサイドホン(ブラック) EAH-AZ60TechnicsのBluetoothワイヤレスイヤホンになります。新品、未開封、未使用品となります。Technics（テクニクス）の「完全ワイヤレスイヤホン EAH-AZ60」は、テクニクスのHi-Fiオーディオ機器の開発で培った音響技術を搭載した完全ワイヤレスイヤホンです。音楽が持つ表現や、臨場感溢れる豊かな空間を再現する高音質を実現しました。さらに、自分の声をクリアに届ける「JustMyVoice™」テクノロジーを搭載し、業界最高クラスのノイズキャンセリング性能も備わっています。#Technics#テクニクス#ワイヤレスイヤホン#ノイズキャンセリング#パナソニック#Panasonic

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