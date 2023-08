[商品説明]

[商品説明] Make One メイクワン/ TAKATOMI素材はラメ入りで豪華なブレードテープや釦を使用した高級感あるスーツです。お呼ばれや、卒業式、入学式などのフォーマルなシーンに。スカートのウエストは両脇にゴムが入っていますので調節がききます。#MikoMikoの古着レディス[カラー] ブラック 黒[生産国] 日本製[素材] 毛 90% ラメ 10%[サイズ] 表記/ なし F ジャケット 肩幅/ 40 着丈/ 53 胸幅/ 49 袖丈/ 56 スカート ウエスト幅/ 31〜34 ヒップ幅/ 49 スカート丈/ 78*採寸:㎝*素人平置き採寸の為、多少の誤差はご了承下さい#MikoMikoのおしゃれな古着#MikoMikoの古着レディス[コンディション] 【その他】サンプル品 使用感ありません。【A】数回使用した程度のとてもきれいな商品【B】使用感があまりなく、目立つダメージが少ない商品【C】使用感はあるが、比較的ダメージが目立たない商品【D】使用感があり、汚れなどのダメージが見られる商品期間限定❤️古着 フォロー割❤️開催中❤️古着 おまとめ割❤️もございます。詳しくはプロフィールをご覧ください。♦︎お願い♦︎*丁寧に検品してますが、古着のため多少の傷や汚れなどがある場合もあります。ご了承ください。*お使いの端末で多少の色の誤差が感じられる場合があります。*古着独特の匂いがあるものもあります。古着慣れしていない方や神経質な方はご遠慮下さい。*撮影環境の影響で近接で撮影したものは色味が違って見えます。色味については全体が写った写真を参考下さい。*送料を抑える為、圧縮等小さく折り畳んでのコンパクト梱包になります。*評価後、またお客様都合による返品・交換は致しかねますのでご了承くださいコ-31.32

