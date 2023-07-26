【返品送料無料】 オパール東京 テレクラシャツ シャツ

1、2回着用しましたが新品同様の状態です。
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商品の情報
|商品のサイズ
|FREE SIZE
|商品の状態
|未使用に近い
【別注モデル☆Lサイズ☆レーヨン混】ニードルス パピヨン刺繍 半袖シャツ.
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商品の情報
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