【初売り】 MILKBOY ワークパンツ/カーゴパンツ

Vintage MILKBOYグレンチェックのパンツです。

ファスナーで取り外しの出来るウエストバッグが装着されています。

胴幅 43㎝

腰幅 53㎝

全丈 109㎝

股上 30㎝

股下 82㎝

裾幅 23㎝

#Vintage

#ISSEYMIYAKE

#CommedesGarçons

#YohjiYamamoto

#JeanPaulGaultier

#VivienneWestwood

#MartinMargiela

#W<

#nemeth

#HYSTERICGLAMOUR

#MILKBOY

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ミルクボーイ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

