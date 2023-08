注目 藤井風　HELP EVER HURT NEVER初回盤 邦楽

藤井風 HELP EVER HURT NEVER初回盤

レンタルではありません。

とてもとても大切なものでしたが、

今回販売することにしました。

大事にしていましたが、

フォトブックなどと擦れるからか?

ケースに擦り傷がついてしまっています。

写真で見てもらえばわかる傷です。

小キズも割とあります。

外のケースはフィルムをはがしたことがないのでわかりませんが、

CDケースの中の冊子の角がケースの押さえに引っ掛かり痛みかけたので

ラップをはさみ傷まないようにしています。

フォトブックは綺麗な感じです。内容も最高です。

CDは録音用に2回ほど再生しました。

細かいところが気になる方はご遠慮いただいた方がいいかもしれません。

最初のアルバムなのでファンとしては絶対持っておきたいものですね。

このアルバムの曲の方が、私はすごく好きです。

エモいので。

当たり前ですが、フォトブックは初期の風さんがいるので、そこがまたいいです。

よろしくお願いします。

#藤井風 #初回盤 #HELP EVER HURT NEVER

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

