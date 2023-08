IYSO(イソ)

レザー×メッシュボリュームソールスニーカー

MERCURY マーキュリー

定価25,300円

25.0cm

トリプルホワイト

箱、付属品すべてセット

韓国ブランド、ユニセックスのスニーカー

晴れの日に1度、短時間着用したのみです。

スペアのシューレースやシール、付属袋、タグなど全て揃っています。

韓国発、2020年にスタートした 今もっとも注目を浴びるスニーカーブランド IYSO(イソ)より、レザー×メッシュボリュームソールスニーカー“MERCURY”のご紹介です。

メッシュを基調とした、スエード・レザーのレイヤーに、真ん中が割れたトゥが新鮮なアッパーデザイン。

ボリューミーなプラットフォームソールは、クッション性・グリップ力ともに高いパフォーマンスを発揮。カジュアルアップやきれいめコーデの外し役など、幅広いスタイリングにマッチする一足です。

sizeヒール:約4cm 幅:約9.5cm

country韓国製

fabricアッパー:合成繊維

ソール:ゴム底

BTS 厚底スニーカー

商品の情報 商品のサイズ 25cm 商品の状態 未使用に近い

