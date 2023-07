商品紹介

待望のNewRetro3人掛けソファの登場です!ゆったりと座れてくつろげるソファとなっております!

【組立品】

【梱包サイズ】156cm×57cm×37cm

【商品重量】約24kg

【耐荷重】約210kg

【ORG】

商品詳細

サイズ・容量

【全体】幅:165cm×奥行:72cm×高さ:70cm

【座面高】36cm

【座面幅】152cm

【座面奥行】50cm

【背もたれ高さ】40cm

規格

【ファブリック】天然木・ウレタンフォーム・Sバネ・ポリエステル100%

【PVC】天然木・ウレタンフォーム・Sバネ・PVC

注意事項

▼誠に恐れ入りますが北海道・沖縄・離島エリアへの配送は行っておりません。

ご注文を頂きましても、お受けできかねますので予めご了承のほどお願い申し上げます。

#ソファ#3人掛け#西海岸#北欧#3人掛けソファー

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

