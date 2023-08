【数量は多】 PSA10 セレビィV SA ポケモンカードゲーム

【商品】

カテゴリ :ポケモンカード

商品名 :PSA10セレビィV SA

☆詳細は画像を参考にしてください

【注意事項】

・出品商品はあくまで中古品のため完璧な完美品をお求めの方は購入をご遠慮下さい。また、すり替え防止のため購入後のキャンセル・返品はご遠慮下さい。

【発送方法】

割れ濡れ防止対策をしてらくらくメルカリ便の宅急便コンパクトでの発送となります

・即購入OKですが、コンビニ払いの場合は原則24時間以内に入金できる方のみとします。

・ご購入された方は以上のことを了承したと判断させていただきます。宜しくお願い致します。

#ポケモンカード

#ポケカ

#psa

#ユウリ

#アセロラ

#ナタネ

#キハダ

#モミ

#ミミッキュ

#レックウザ

#ブラッキー

#ピカチュウ

#マリィ

#ウーラオス

#リーフィア

#ブラッキー

#ニンフィア

#セレビィ

種類···ポケモンカード(ポケカ)

特徴···PSA鑑定

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

