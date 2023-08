アメリカのロサンゼルスにて購入

ウッドパネルです

職人が一つ一つ丁寧に手作りして仕上げました

素材 アイアン×ウッド

カラー ブラウン

サイズ 47×33センチ 厚み1.5センチ

【合わせ方】

ヨーロッパやアメリカ、ノルウェー、スウェーデン、フィンランド、デンマーク、昭和、レトロ、ミッドセンチュリー、、食器、置き物、動物、北欧ヴィンテージ、アメリカン、ビンテージ、リサラーソン、ダーラナホース、無印、フランフラン、イデー、アクタス、マリメッコ、などの家具に合わせるとオシャレ で かわいい です。

【テイスト】

洋風、和風をはじめとするアジアンやアフリカン、中国、ネパール、エジプト、トルコやモロッコ、中東、イスラム、インドやアジア、アフリカなど、エスニックなテイストやアート、彫刻、美術館がお好きな方にもご愛用いただけます。

【その他】

アラビア、インテリア、北欧雑貨、北欧暮らしの道具店、食器、置物、アート、骨董、骨董品、古道具、古美術、蚤の市、骨董市、ロイヤルコペンハーゲン、ダンスク、バーズワーズ、メートランドスミスやリサ・ラーソンや和洋折衷などお好きな方にも是非!

インテリアボード インテリアパネル ザラホーム 世田谷ベース ユニコ ナフコ イデー クラッシュゲート好きに

商品の情報 ブランド ヴィンテージ 商品の状態 新品、未使用

アメリカのロサンゼルスにて購入ウッドパネルです職人が一つ一つ丁寧に手作りして仕上げました素材 アイアン×ウッドカラー ブラウンサイズ 47×33センチ 厚み1.5センチ【合わせ方】ヨーロッパやアメリカ、ノルウェー、スウェーデン、フィンランド、デンマーク、昭和、レトロ、ミッドセンチュリー、、食器、置き物、動物、北欧ヴィンテージ、アメリカン、ビンテージ、リサラーソン、ダーラナホース、無印、フランフラン、イデー、アクタス、マリメッコ、などの家具に合わせるとオシャレ で かわいい です。【テイスト】洋風、和風をはじめとするアジアンやアフリカン、中国、ネパール、エジプト、トルコやモロッコ、中東、イスラム、インドやアジア、アフリカなど、エスニックなテイストやアート、彫刻、美術館がお好きな方にもご愛用いただけます。【その他】アラビア、インテリア、北欧雑貨、北欧暮らしの道具店、食器、置物、アート、骨董、骨董品、古道具、古美術、蚤の市、骨董市、ロイヤルコペンハーゲン、ダンスク、バーズワーズ、メートランドスミスやリサ・ラーソンや和洋折衷などお好きな方にも是非!インテリアボード インテリアパネル ザラホーム 世田谷ベース ユニコ ナフコ イデー クラッシュゲート好きに

