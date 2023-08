※商品画像や説明文の転載は事務局に通報します。

新品 ダイアンフォンファステンバーグ ポルカドットプリント ラップワンピース半袖

値下げ交渉不可です。

お値下げ 人気の作家様 キャミワンピース ハンドメイド

おまとめ購入、リピート購入の方は500円値引きします。

Angel Frill チュールレイヤードワンピース

コメントにてご連絡ください。

✨TOCCA♡⁠花柄ワンピース✨完全受注生産✨4❤️



Swankiss ツイード ワンピース



お値下げ 未使用タグ付き ヴィムガゼット オックスストレッチワンピース 日本製



【新品・未使用タグ付き‼️】EPOCA エポカ シルク ワンピース/M

NYの人気ブランド「アリスアンドオリビア」のワンピースです。

Burberry ノースリーブワンピース ロゴボタン ホース ロゴ刺繍 フリル



【ELLIE】チュニックワンピース



Watercolor Floral Tiered Dress

ゴージャスなレース使いがとても可愛い、歴代のアリスのドレスでも特に人気の1着です。

【上品に】miu miuの女性らしいワンピース(42)



アナスイ ♡ワンピースドレス



キスザガール ワンピース 2nd

グレードの高い、優美なエンブロイダリーレースが全面に使用されたラグジュアリーな仕立てです。

Mary Katrantzou Jade Garden Tea Party



PRADA プラダ コミックワンピース



定価37400円 Theory クレープノースリーブワンピース 2

シャイニーなシルバーグレージュがとても素敵です。

エミリアウィズ ドレス ワンピース

さり気なくラメ糸が織り込まれ、上品にキラキラします。

エミリオプッチの紫と青のタイトドレス



美品 EPOCA シルク100% セットアップ 星柄 リボン 40 シフォン



未使用タグ付き!エポカ3シーズンワンピース 38サイズ

華やかでいて落ち着きもある、人と被らないお洒落なカラーリングです。

ALICE and the PIRATES ローズスカル柄JSK 靴下セット



PASADE COCO レトロ感が素敵な♪タイトワンピース



三越伊勢丹系列店舗限定アイテム セオリー ワンピース

国内ブランドにはあまりない、ニュアンスのあるシックで絶妙な色出しは流石アリスです。

MARNI マルニ コットン 半袖 ワンピース 40 レッド 古着



【タグ付き未使用品】Rene ワンピース 最高級生地 スワロフスキーパール 34



GIANNI LO GIUDICE ワンピース ポロ ジャンニ ロ ジュディチェ

背中をラウンド型にカットアウトした、とても可愛いデザインになっています。

新品タグ付き‼️ COTOO コトゥー ワンピース ドレスサイズ38 レッド



【COEL】コエル ピンタックトラペーズワンピース ブラック ☆ヨンアさん☆



GUCCI [新品]Aラインカーゴワンピース

バックスタイルをこれ以上なく綺麗に見せてくれる、計算されたカットラインです。

EPOCAの白のニットワンピース



ADORE バックジョーゼット麻ワンピース



美品 エムズグレイシー ティアード フリル ボーダー ワンピース 38

やり過ぎにならない上品な露出加減が素敵です。

定価13万◇新品◼️DOLCE & GABBANA DRESS



FOXEY 2019年ティアードウールワンピース40 極美品Rene



美品Ermanno Scervino 絹ちりめんがアクセント 膝上丈カーディガン

袖口と裾はレースのモチーフを生かし、ランダムなカットラインに仕立てられています。

TO BE CHIC トップスとスカート



マーリエパーエフデ 23号 大きいサイズ赤いチェックのワンピース



アンティーク ヴィンテージ 花柄 手刺繍 レース スクエアネック 長袖 ワンピ

美しくボディにフィットし、身体のラインを綺麗に見せてくれるカッティングです。

極美品ꕥエスマックスマーラ 大きいサイズ 膝丈ワンピース 総柄 ドット 42XL



☆YOKOCHAN ワンピース☆



⭐️新品タグ付⭐️ 3.1 PHILLIP LIM スリーブレス Tシャツ ドレス

全面レースでも甘くなり過ぎず、エッジの効いたモードなデザインに仕立てられています。

Nine West 刺繍がきれいな上質お出かけワンピース 11-13号



Big Collar Plaid Dress ワンピース



✨タグ付き新品✨ snidel ドットワンピース

定番のレースワンピですが、上質な素材使いに細部まで洗練されたディテールが映え、他ブランドのものとは一線を画す凝った作りになっています。

yokochan ワンピース



【定価10.6万】セドリック シャルリエ デニム ボタンフライ ワンピース



美品 FOXEY ワンピース 38

普段使いはもちろん、オケージョンでも一目置かれるお洒落なデザインです。

未使用品 JaneMarple 天使プリント ワンピース



アトリエナニイロ ATELIER to nani IRO ワンピース 伊藤尚美



現行ヴァレンティノ オールシルク ドットチュール シースルー フリル ワンピース

裏地がドッキングされており透けません。

新品同様 Burberry 半袖セット アップワンピース 水玉 XL



新品未使用ポールアンドジョーPAUL&JOEワンピース紺ネイビー83160M38



ポンヌフ☆2☆新品 サマーワンピース フォンセ

オールシーズンお召しになれます。

希少完売品【異素材mix/刺繍レース】ダイアグラム/プリーツドッキングワンピース



パーティードレス サイズ38



ルネ rene



【ご専用♥】エムズグレイシー 2022web掲載 タグ付き ワンピース 38

紙タグは外してしまいましたが、新品未使用の綺麗なコンディションです。

ルネワンピース36サイズ



サイズ2 イッセイミヤケ A.POC INSIDE ハイネック5部丈ワンピース



アベニールエトワール

定価8万円程でした。

【MajoMajo】半袖ワンピース/デザインワンピ/M~L★マジョマジョ



innocent WORLD くま クマ ロゴ 文字 セレブ 高級 ロココ 姫系



※ひかり様専用※ネイビー 襟付き ワンピース S オケージョン

ドライクリーニング推奨表示です。

マックスマーラ ワンピース リボン グリーン 40 大きめサイズ



未使用品✨ ケイトスペード ワンピース 膝丈 フリル 花柄 半袖 現行品 S位



ローブドフルール ツイード×ドットチュールミニドレス



JUSGLITTY ♡ ウエストリボン ワンピース

サイズ表記0(日本サイズS相当)

美品 タダシショージ 膝丈 ワンピース ペプラム 花柄 レース 水色 S相当

平置き寸法

ボーダーズアットバルコニー♡ワンピース

胸幅39cm

ii99 ワンピース

ウエスト32cm

GRACE CONTINENTAL グレースコンチネンタルワンピース 結婚式

ヒップ42.5cm

新品未使用★ブラックワンピース★アクアガール

着丈90cm

PRADAデニムひざ丈ワンピース40サイズ フリル可愛いインディゴ

袖丈15cm

セール77%オフ! 新品トッカ ワンピース



希少‼︎新品タグ付き◎ノースフェイス TRAIN N LOGO DRESS グレー

モデルは長身なのでミニに見えますが、身長160cmの方でレースの裾先が少し膝に掛かるくらいの丈です。

イッセイミヤケ☆プリーツプリーズ☆ワンピース



【セルフォード】トリプルクロスワンピース/ネイビー



レオナール paris インポート ワンピース 42

素材

ルルゲッタ パフェ ワンピース ロリータ Leur Getter 青木美沙子

表地 ポリエステル、ナイロン

2点 6(ROKU) バンドカラーストライプシャツワンピース バイカラー

裏地 ポリエステル、ポリウレタン

LOUISVUITTONルイヴィトン☆2021ヴィタミンズTシャツドレス



新品 ダーマコレクション dinos ディノス ワンピース 白 サイズ11



ワンピース(FENDI)

他サイトにも掲載中なので削除する場合があります。

【正規品】VERSACE ワンピース ミニワンピース

その他にもアリス出品中です。

【美品】ポールスチュアート ワンピース

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ S ブランド アリスアンドオリビア 商品の状態 新品、未使用

※商品画像や説明文の転載は事務局に通報します。値下げ交渉不可です。おまとめ購入、リピート購入の方は500円値引きします。コメントにてご連絡ください。NYの人気ブランド「アリスアンドオリビア」のワンピースです。ゴージャスなレース使いがとても可愛い、歴代のアリスのドレスでも特に人気の1着です。グレードの高い、優美なエンブロイダリーレースが全面に使用されたラグジュアリーな仕立てです。シャイニーなシルバーグレージュがとても素敵です。さり気なくラメ糸が織り込まれ、上品にキラキラします。華やかでいて落ち着きもある、人と被らないお洒落なカラーリングです。国内ブランドにはあまりない、ニュアンスのあるシックで絶妙な色出しは流石アリスです。背中をラウンド型にカットアウトした、とても可愛いデザインになっています。バックスタイルをこれ以上なく綺麗に見せてくれる、計算されたカットラインです。やり過ぎにならない上品な露出加減が素敵です。袖口と裾はレースのモチーフを生かし、ランダムなカットラインに仕立てられています。美しくボディにフィットし、身体のラインを綺麗に見せてくれるカッティングです。全面レースでも甘くなり過ぎず、エッジの効いたモードなデザインに仕立てられています。定番のレースワンピですが、上質な素材使いに細部まで洗練されたディテールが映え、他ブランドのものとは一線を画す凝った作りになっています。普段使いはもちろん、オケージョンでも一目置かれるお洒落なデザインです。裏地がドッキングされており透けません。オールシーズンお召しになれます。紙タグは外してしまいましたが、新品未使用の綺麗なコンディションです。定価8万円程でした。ドライクリーニング推奨表示です。サイズ表記0(日本サイズS相当)平置き寸法胸幅39cmウエスト32cmヒップ42.5cm着丈90cm袖丈15cmモデルは長身なのでミニに見えますが、身長160cmの方でレースの裾先が少し膝に掛かるくらいの丈です。素材表地 ポリエステル、ナイロン裏地 ポリエステル、ポリウレタン他サイトにも掲載中なので削除する場合があります。その他にもアリス出品中です。季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ S ブランド アリスアンドオリビア 商品の状態 新品、未使用

ニナリッチ フランス製ワンピース新品タグ付き✨ブティック モスキーノ リボン ワンピース モード ブラック♡ブルーレーベルクレストブリッジ♡シャツワンピース ベルト付き チェック新品 2021SS MM6 Maison Margiela ドレープワンピースバーバリーロンドン グレー gray セレブ 高級 上品 シルバー 希少 レア定価25,200円 ketty デニムワンピース 新品未使用DRESS LAB コート付きワンピースJane Marple ストロベリーラベル カットソー ワンピース ロリータフォクシーバックリボンドレス セットアップ ニットチュニック&ワンピースSybillaシビラ 花柄ワンピース M 美品