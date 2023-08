某ネットショップで購入しましたが、他のものを購入したので手放したいと思います!

FEAR OF GOD X BIRKENSTOCK THE LOS FELIZ



ビルケンシュトック Kyoto スエード ブラック 40 26cm 通常幅

おしゃれな金具がポイントになってとっても素敵です♪

クリスチャンルブタン☆サンダル

去年購入しましたが、1万円前後であったと思います。

NANGA TEVA TERRA FI FIVE ナンガ テバ サンダル



FCRB Bristol サンダル SUBU

自宅にて保管しておりましたが、素人管理のためお気になさらない方は是非^_^

ジャコメッティ グルカサンダル



新品 グッチ GUCCI シェブロン メンズ トングサンダル ビーチサンダル 8

#solsana

adidas yeezy slide 28.5 pure

#Togapulla

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド ソルサナ 商品の状態 新品、未使用

