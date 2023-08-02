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【公式ショップ】 Xperia ソニー PRO-I ほぼ新品 SIMフリー スマートフォン本体

商品の説明

2023年4月23日に購入したばかりです。
OPPO A55s グリーン
使用感などがしっくりきませんでしたので手放すことにしました。
おまけ付き☆ iPhone 12 pro パシフィックブルー 512GB
出荷時リセット済み。
Galaxy Z Flip ミラーブラック 256 GB au

訳アリ iPhone 13 Pro シエラブルー 512GB SIMフリー
購入後、すぐにフィルムを貼り付けてあります。
iPhone13 128GB グリーン　SIMフリー
充電回数は1度のみ、使用時間は初期設定の数分間のみになります。
AQUOS sense 4 SHM15 ブラック 4GB 64GB SIMフリー
箱に入れて保管していたので新品同様の状態です。
Google Pixel 6a 128 GB SIMフリー

OPPO Find N2 fold
【日本正規代理店品】 / 5G / Snapdragon 888 / 12GB・512GB (RAM・ROM) / バッテリー4500mAh / XQ-BE42

最終値下げ　購入前に必ずコメント下さい☆iPhone11 SIMフリー　128G

商品の情報

ブランドソニー
商品の状態新品、未使用

【新品未使用】Oppo A55s 5G グリーン

新品　iPhone 8 Plus Silver 64 GB SIMフリー

セインと様 専用XPERIA 13 SOG03SVA

Xiaomi Pad5 6GB／128GB
2023年4月23日に購入したばかりです。使用感などがしっくりきませんでしたので手放すことにしました。出荷時リセット済み。購入後、すぐにフィルムを貼り付けてあります。充電回数は1度のみ、使用時間は初期設定の数分間のみになります。箱に入れて保管していたので新品同様の状態です。【日本正規代理店品】 / 5G / Snapdragon 888 / 12GB・512GB (RAM・ROM) / バッテリー4500mAh / XQ-BE42

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ブランドソニー
商品の状態新品、未使用

【公式ショップ】 Xperia ソニー PRO-I ほぼ新品 SIMフリー スマートフォン本体

38分钟前

【公式ショップ】 Xperia ソニー PRO-I ほぼ新品 SIMフリー スマートフォン本体

¥99,500 ¥52,735

(税込) 送料込み
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クーポン対象外】 ソニー Xperia PRO-I SIMフリー ほぼ新品

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Xperia PRO-I｜価格比較・SIMフリー・最新情報 - 価格.com

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SIMフリー】 ソニー Xperia PRO-I 5G・防水・防塵・おサイフケータイ

SIMフリー】 ソニー Xperia PRO-I 5G・防水・防塵・おサイフケータイ


クーポン対象外】 ソニー Xperia PRO-I SIMフリー ほぼ新品

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【SIMフリー】 ソニー Xperia PRO-I 5G・防水・防塵・おサイフケータイ Snapdragon 888 6.5型・メモリ/ストレージ：12GB/256GB nanoSIM x2 ドコモ / au / ソフトバンクSIM対応 SIMフリースマートフォン Xperia

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【ソニー・完全ワイヤレスセット】ソニー Xperia Pro-I × 完全ワイヤレスイヤホン WF-1000XM4(ブラック）

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【SIMフリー】 ソニー Xperia PRO-I 5G・防水・防塵・おサイフケータイ Snapdragon 888 6.5型・メモリ/ストレージ：12GB/256GB nanoSIM x2 ドコモ / au / ソフトバンクSIM対応 SIMフリースマートフォン Xperia

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