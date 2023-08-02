【公式ショップ】 Xperia ソニー PRO-I ほぼ新品 SIMフリー スマートフォン本体

2023年4月23日に購入したばかりです。

OPPO A55s グリーン

使用感などがしっくりきませんでしたので手放すことにしました。

おまけ付き☆ iPhone 12 pro パシフィックブルー 512GB

出荷時リセット済み。

Galaxy Z Flip ミラーブラック 256 GB au



訳アリ iPhone 13 Pro シエラブルー 512GB SIMフリー

購入後、すぐにフィルムを貼り付けてあります。

iPhone13 128GB グリーン SIMフリー

充電回数は1度のみ、使用時間は初期設定の数分間のみになります。

AQUOS sense 4 SHM15 ブラック 4GB 64GB SIMフリー

箱に入れて保管していたので新品同様の状態です。

Google Pixel 6a 128 GB SIMフリー



OPPO Find N2 fold

【日本正規代理店品】 / 5G / Snapdragon 888 / 12GB・512GB (RAM・ROM) / バッテリー4500mAh / XQ-BE42

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 新品、未使用

2023年4月23日に購入したばかりです。使用感などがしっくりきませんでしたので手放すことにしました。出荷時リセット済み。購入後、すぐにフィルムを貼り付けてあります。充電回数は1度のみ、使用時間は初期設定の数分間のみになります。箱に入れて保管していたので新品同様の状態です。【日本正規代理店品】 / 5G / Snapdragon 888 / 12GB・512GB (RAM・ROM) / バッテリー4500mAh / XQ-BE42

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 新品、未使用

最終値下げ 購入前に必ずコメント下さい☆iPhone11 SIMフリー 128G【新品未使用】Oppo A55s 5G グリーン新品 iPhone 8 Plus Silver 64 GB SIMフリーセインと様 専用XPERIA 13 SOG03SVAXiaomi Pad5 6GB／128GB