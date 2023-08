カラー···ブルー(紺色)

シャツ種類···フットボール

袖丈···七分袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

ネック···クルーネック

季節感···春、夏、秋、冬

1970年代のバータグを装備した2段プリント!

襟にバータグ!

70年代コットン100%!

■実寸サイズ

(※素人の採寸なので目安程度でお願いします)

表記:M

・肩幅:約47cm

・身幅:約45cm

・総丈:約67cm

・袖丈:約47cm

気になるダメージなども無く、プリントにひび割れなど無ない良いコンディションだと思いますのでお早めにお求め下さい。

状態は個人の印象を基準にしております。

古着・ヴィンテージにご理解のない方、新品同様のものをお求めの方はご遠慮ください。

NCNRでお願いします。

※写真のカラーは撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合があります。

ご了承の上お買い求め下さい。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド チャンピオン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

