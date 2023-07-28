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低価格の Xperia ソニー PRO-I ほぼ新品 SIMフリー スマートフォン本体

商品の説明

2023年4月23日に購入したばかりです。
【新品】iPhone 14 Pro Max 256GB ディープパープル
使用感などがしっくりきませんでしたので手放すことにしました。
完動品SIMフリー液晶無傷iPhoneX本体256GBグレイSB判定○
出荷時リセット済み。
iPhone 7 32GB SIMロック解除　未使用　バッテリー容量100%

Galaxy S20 5G クラウドホワイト 128 GB au
購入後、すぐにフィルムを貼り付けてあります。
13533 保証付 容量100% 展示品 iPhone 13 128GB
充電回数は1度のみ、使用時間は初期設定の数分間のみになります。
Apple iPhone SE 第2世代 64GB ブラック
箱に入れて保管していたので新品同様の状態です。
Google pixel7a snow SIMフリー

【ジャンク】iPhone XR White 64 GB SIMフリー
【日本正規代理店品】 / 5G / Snapdragon 888 / 12GB・512GB (RAM・ROM) / バッテリー4500mAh / XQ-BE42

iPhone11 promax⭐︎ミッドナイトグリーン

商品の情報

ブランドソニー
商品の状態新品、未使用

pixel6aとChromeBookセット

Motorola moto e32s ミスティシルバー (PAU10001JP)

iPhone se 第二世代　SIMフリー　128

iPhone 7 Rose Gold 256 GB au 2ヶ月前バッテリー交換
2023年4月23日に購入したばかりです。使用感などがしっくりきませんでしたので手放すことにしました。出荷時リセット済み。購入後、すぐにフィルムを貼り付けてあります。充電回数は1度のみ、使用時間は初期設定の数分間のみになります。箱に入れて保管していたので新品同様の状態です。【日本正規代理店品】 / 5G / Snapdragon 888 / 12GB・512GB (RAM・ROM) / バッテリー4500mAh / XQ-BE42

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商品の状態新品、未使用

低価格の Xperia ソニー PRO-I ほぼ新品 SIMフリー スマートフォン本体

47分钟前

低価格の Xperia ソニー PRO-I ほぼ新品 SIMフリー スマートフォン本体

¥99,500 ¥52,735

(税込) 送料込み
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d2c1d6f103
低価格の Xperia ソニー PRO-I ほぼ新品 SIMフリー スマートフォン本体 低価格の Xperia ソニー PRO-I ほぼ新品 SIMフリー スマートフォン本体

クーポン対象外】 ソニー Xperia PRO-I SIMフリー ほぼ新品

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Xperia PRO-I｜価格比較・SIMフリー・最新情報 - 価格.com

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SIMフリー】 ソニー Xperia PRO-I 5G・防水・防塵・おサイフケータイ

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クーポン対象外】 ソニー Xperia PRO-I SIMフリー ほぼ新品

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【SIMフリー】 ソニー Xperia PRO-I 5G・防水・防塵・おサイフケータイ Snapdragon 888 6.5型・メモリ/ストレージ：12GB/256GB nanoSIM x2 ドコモ / au / ソフトバンクSIM対応 SIMフリースマートフォン Xperia

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【ソニー・完全ワイヤレスセット】ソニー Xperia Pro-I × 完全ワイヤレスイヤホン WF-1000XM4(ブラック）

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