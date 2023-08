おすすめネット j.c.penny 【VINTAGE】60s “FOREMOST“ デニム Gジャン/デニムジャケット

★ご覧頂きありがとうございます★

HELMUT LANG ヘルムートラング Gジャン デニム ジャケット

#古着本舗

#古着本舗ジャケット

VINTAGE】1960’s j.c.penny “FOREMOST“ デニムジャケット フルオリジナル ヴィンテージ Gジャン 60s

ブランド j.c.pennyが展開する“FORE MOST“

推定年代 1960年代

1960’s FORE MOSTのデニムジャケットです。

人気なため市場でもなかなか見かけることがなくなりなってます。

今後どんどん高騰していくと思います。

小さいサイズ が多い中、こちらは大きめなサイズ 感ですので更に希少です。

年代物なためダメージやリペア、汚れなどございます。

いい味が出てます。

カートコバーン のような グランジ スタイルにも。

☑︎ Size

サイズ不明 L程度の着用感

実寸

肩幅53㎝

身幅59㎝

着丈61㎝

袖丈57㎝

実寸ご確認ください。

☑︎ Color / Design デニム

☑︎状態:ヴィンテージ古着なためダメージやリペア、汚れ等ございますが、普段古着を着られる方であれば、まだまだお使い頂けるコンディションかと思います。

ヴィンテージ品にご理解のある方のみご購入ください。

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

