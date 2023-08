NEW BALANCE

M5740

★サイズ★

23cm

★カラー★

ベージュ

★品番★

M5740VPD

★状態★

新品未使用、タグ付き、箱付き

正規店購入品です

★発送方法★

お支払い手続き後、24時間以内にメルカリ便で発送いたします。

★商品説明(サイトより)★

1988年に登場したオフロードシューズ576のDNAを敷き継いだ574を90年代の流線的なイメージにモダナイズした「5740」

・デザイン

ボリュームシルエットに上質なアッパー素材を使用。

メッシュ部分が軽やかさをプラスします。

・コーディネート

カジュアルながらもクリーンな印象を与えるスタイリッシュな一足。

シーズンレスで活躍し、あらゆるコーディネートにマッチします。

お値下げ不可ですm(_ _)m

不明点ありましたらコメントください^_^

商品の情報 商品のサイズ 23cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

