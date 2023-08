即購入可能。値下げ不可。バラ売り不可。

ゴッドイーターシリーズのゲーム及びブルーレイセットです。オフショットは全て揃っているためバカンスの解放が可能です。

○セット内容

01 GOD EATER RESURRECTION

クロスプレイパック&アニメ Vol.1

02 GOD EATER OFF SHOT<リンドウ編>

ツインパック&アニメVol.2

03 GOD EATER OFF SHOT<アリサ編>

ツインパック&アニメVol.3

04 GOD EATER OFF SHOT<ソーマ編>

ツインパック&アニメVol.4

05 GOD EATER OFF SHOT<シオ編>

ツインパック&アニメVol.5

06 GOD EATER OFF SHOT<コウタ編>

ツインパック&アニメVol.6

07 GOD EATER OFF SHOT<サクヤ編>

ツインパック&アニメVol.7

08 GOD EATER

09 GOD EATER burst 通常・アペンド

10 GOD EATER2

全て開封済みですが、コレクション品だったため状態は良いです。ブルーレイやゲームは全て動作確認済みです。付属品やコードも全てあります。

らくらくメルカリ便の宅急便にて発送予定。

ご購入お待ちしてます。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

