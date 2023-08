こちらはスウェーデン軍にて採用されていたM-59フィールドジャケットになります。

目を惹く明るいグリーンカラーはスウェーデングリーンの愛称で有名です。

フロントのボタンにはスウェーデン軍のマークが施されており、バックには大ぶりのポケットが2つ存在する、特徴的なジャケットです。

シルエットはややAラインで型ちはシンプルです。

少し味のあるジャケットをお探しの方には非常にオススメです。

近年球数も減っていきており、この状態でこのサイズ感を探すのが少し難しくなってきております。

気になる方は是非この機会にご検討くださいませ。

商品状態

USED

古着・ヴィンテージにご理解の上、ご購入くださいませ。

神経質な方は、ご購入をお控えくださいませ。

サイズ D92

実寸値 cm

着丈 75

肩幅 47

袖丈 59

身幅 55

襟高 5

【返品、交換について】

ヴィンテージ、古着の特性上、返品交換はお断りさせて頂いております。

ご注文の前に必ずご確認の上、気になる点がございましたら一度お問い合わせをお願い致します。

ダメージや経年変化に伴う傷みは、欠陥品及び返品の対象となりません。

また、お色味が実物とは異なる場合がございますが、返品の対象理由となりませんのでご了承下さい。

サイズ感が合わなかった、イメージと違ったなどもお客様都合のため返品の対象となりません。

古いものに慣れている方、ご理解のある方のみご購入をお願い致します。

BA0178

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 やや傷や汚れあり

