ご閲覧ありがとうございます。

リアルマッコイズ のスーベニアジャケットになります。

MJ20009 VIET NAM JACKET DA NANG ベトナム スーベニア ジャケット

着用は2.3回 短時間

サイズ表記 M

肩幅:約47cm

着丈:約63cm

身幅:約56cm

袖丈:約58cm

参考上代 ¥82,500

ヴェトナム戦争に限らず、アメリカ兵は派遣された土地の様々なスーベニアを母国へと持ち帰った。

日本のスカジャンと比してデザインのバリエーションは少ないものの、使用される生地はポンチョライナーや寝袋、現地の民族服であるアオザイのものなど多岐にわたった。

他にも多数出品しております。

また他でも販売しておりますのでいきなり削除する事もあります。

宜しくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザリアルマッコイズ 商品の状態 未使用に近い

