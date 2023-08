SONY WH-1000XM3

1度使用したのみの美品です。

自宅保管、usedの旨ご了承ください。

保証書は送付可能ですが、購入から1年以上経過しているため保証対象外となります。

保証明細は一緒に保管しておりましたが、個人情報が多く記載してあるため発送は控えさせていただきます。

取扱説明書は基本発送しませんが、

ご希望がありましたら同封いたしますので

購入時にお申し出ください。

HEADPHONE TYPE: TRADITIONAL HP

NFC有

True Wireless: NOT TRUE WIRELE

WIRED

WIRELESS

color: SILVER

コードレス種類: 増設HP

ドライバーユニット: ダイナミック

ノイズキャンセリング有

バンドタイプ種類: ヘッドバンドタイプ

ヘッドセット属性: 携帯電話

ヘッドホン種類: 密閉型HP

マイク有

伝送種類: Bluetooth

外音取り込み機能: マイク式

折りたたみ形状: スイーベル+折りたたみ

音声アシスタント機能有

#ソニー

#SONY

タイプ···オーバーヘッド

接続タイプ···ワイヤレス

構造···密閉型(クローズド)

ノイズキャンセリング···ノイズキャンセリングあり

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 未使用に近い

