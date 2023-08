着丈 106cm

身幅 48cm

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

しなやか 正絹

Aライン 適度なハリ感

フレアーワンピース

着痩せ効果バツグン

正絹着物リメイク ワンピース

季節に合わせて

長袖カットソーや

レギンスなど

季節や気温に合わせて

コーディネートをお楽しみ下さい。

ご不明な点はお気軽に

コメントお待ちしてます!

●着物・反物で縫製しております。

色ムラ・色ズレ・色落ち等

ある場合がございます。

●生地・風合い確認のため、

縫製前に地直し・水洗いしておます。

●返品・クレーム・キャンセルはお断りしております。

●手洗いしてから縫製していますが、

多少の色落ち・色移り等ある場合もございます。

理解いただける方のご購入を、お願いいたします。

●縫製前に水通し地直しをしておりますが、

ご自宅でのお洗濯の際

一着のみで押し洗いまたは、

洗濯機の手洗いモード対応でお願いします。

脱水は控えめに干して頂ければ、

綺麗に仕上がります。

着物リメイクとなります。

完ぺきなお品をお求めの方には

お勧め出来かねます。

アンティーク着物リメイクに

ご理解ある方の

ご購入よろしくお願いします。

#リメイク

#春夏

#正絹

#着物

#秋冬

#オールシーズン

#着物

#ハンドメイド

#ハンドメイドワンピース

#着物ワンピース

#ワンピース

#チュニック

#花火

#旅行

#温泉

#涼しい

#ゆったり

#お出かけ

#部屋着

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 新品、未使用

着丈 106cm身幅 48cm☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆しなやか 正絹Aライン 適度なハリ感フレアーワンピース 着痩せ効果バツグン正絹着物リメイク ワンピース季節に合わせて長袖カットソーやレギンスなど季節や気温に合わせてコーディネートをお楽しみ下さい。ご不明な点はお気軽にコメントお待ちしてます!●着物・反物で縫製しております。 色ムラ・色ズレ・色落ち等 ある場合がございます。 ●生地・風合い確認のため、縫製前に地直し・水洗いしておます。●返品・クレーム・キャンセルはお断りしております。●手洗いしてから縫製していますが、多少の色落ち・色移り等ある場合もございます。理解いただける方のご購入を、お願いいたします。●縫製前に水通し地直しをしておりますが、ご自宅でのお洗濯の際一着のみで押し洗いまたは、洗濯機の手洗いモード対応でお願いします。脱水は控えめに干して頂ければ、綺麗に仕上がります。着物リメイクとなります。完ぺきなお品をお求めの方には お勧め出来かねます。アンティーク着物リメイクにご理解ある方のご購入よろしくお願いします。#リメイク#春夏#正絹#着物#秋冬#オールシーズン#着物#ハンドメイド#ハンドメイドワンピース#着物ワンピース#ワンピース#チュニック#花火#旅行#温泉#涼しい#ゆったり#お出かけ#部屋着

