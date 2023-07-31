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カタログギフトも！ ティファニー　ナローリング　16号　指輪　Tiffany ナロー　1837 美品 リング

商品の説明

ティファニー　ナローリング　
ブルガリ BVLGARI モノロゴリング 53フルダイヤ K18WG E0342

カラットのダイヤモンドリング90047

0310106 高品質ブルーピーターサイトリング　シルバー925素材
サイズ:約16号
天然ピーチムーンストーン 10金リング 新品 未使用品

⭐︎【天然】グリーン ガーデン クォーツ リング s925 8.7mm
状態:クリーニング済み　美品
1.00ct 2連 ハーフエタニティ ダイヤモンドリング PT900 ダイヤ

カルティエ　トリニティ　リング　49
付属品:アクセサリー袋(やや色褪せあり)
天然パープルルチル スーパーセブン リング s925 10.8*11.2mm

アガット　10Kダイヤモンドリング 13号
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宝石 ヴィンテージ 婚約指輪 ガーネット
誠に有難う御座います。
天然 エメラルド ダイヤ リング3.1ct k18 ¥

180 極美品 オールド ティファニー ノーツ ナロー リング 指輪 17 号
出品している御品は全て一点ものとなります。
田中貴金属※ PT950 エタニティダイヤモンドリング(人気のレール留め)
売り切れ次第、掲載終了となります。
スタッズ　k18YG リング　ダイヤ0.1ct

Alice in tiny room ドロシーリング
規則に従い早い者勝ち、即購入の方優先です。
『金』毎日上がっています✨ペア✨20金✨ダイアモンド✨リング

HERMES エルメス ヘラクレス リング ヴィンテージリング
値下げ交渉の際は購入可能金額を先にご提示ください。
シャネル　CHANEL　リング(ゴールド×ピンク/ココマーク/クローバー)
※物により承れない物もございます。
ティファニー アップル シルバー リング　Tiffany&Co　りんご

Cartier　カルティエ　トリニティリング　48　3連リング　K18ゴールド
希望の配送方法や到着希望日が御座いましたら
可愛い！Pt900 パライバトルマリン ダイヤ リング 3.51g M1354
購入される前にコメントからお知らせ下さい。
K18 18金 リング 2.7g 8.5号 彫金

GWお安く☆pt900天然ダイヤモンド1.00ctリング
商品説明に付属品の記載が無いお品に関しましては
★0.40ct★V字✨K18ダイヤモンドリング指輪エタニティ
付属品はおつき致しません。
高品質.pt950小蛮腰1カラットダイヤリングプラチナ結婚指輪33

専用です。ペリドット リング K18 PT900 0.04ct 刻印
全て鑑定済みの正規品となります。
V＆A　ヴィクトリア＆アルバート　プラチナリング　6号

FENDI バゲットリング　Mサイズ
独自のルール等は御座いませんが
pt900 エクセルコ　ダイヤモンド　リング
念の為プロフィールをご確認頂けますと幸いです。
ブルガリ B-ZERO1 2バンドリング K18WG 9.5号 Y02409

16.5号 シルバー925刻印 天然石トルマリンクオーツ リング 指輪 男女兼用
他ティファニー多数出品中。
訳あり・BVLGARIゴッチャブルートパーズリング

大粒　ラピスラズリ　k１８　リング

［正規品］CHANEL メタル系 カメリア リング　サイズ13号
Tiffany ティファニー　アクセサリー　シルバー　宝石　ジュエリー　リング　指輪　ネックレス　ペンダント　ピアス　イヤリング　ブレスレット　バングル　プレゼント

ブルーリバー ダイヤモンド 0.19ct リング Pt950.

商品の情報

ブランドティファニー
商品の状態未使用に近い

Pt900　オニキス リング　D0.11ct　ダイヤ　指輪　プラチナ

Cartier ラブリング 6号

22K ゴールドピアス made in バーレーン

Hermès エルメスピアスダイヤモンドフィネス新品未使用
ティファニー　ナローリング　サイズ:約16号状態:クリーニング済み　美品付属品:アクセサリー袋(やや色褪せあり)この度は数ある商品の中からご覧下さり、誠に有難う御座います。出品している御品は全て一点ものとなります。売り切れ次第、掲載終了となります。規則に従い早い者勝ち、即購入の方優先です。値下げ交渉の際は購入可能金額を先にご提示ください。※物により承れない物もございます。希望の配送方法や到着希望日が御座いましたら購入される前にコメントからお知らせ下さい。商品説明に付属品の記載が無いお品に関しましては付属品はおつき致しません。全て鑑定済みの正規品となります。独自のルール等は御座いませんが念の為プロフィールをご確認頂けますと幸いです。他ティファニー多数出品中。Tiffany ティファニー　アクセサリー　シルバー　宝石　ジュエリー　リング　指輪　ネックレス　ペンダント　ピアス　イヤリング　ブレスレット　バングル　プレゼント

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ブランドティファニー
商品の状態未使用に近い

カタログギフトも！ ティファニー　ナローリング　16号　指輪　Tiffany ナロー　1837 美品 リング

57分钟前

カタログギフトも！ ティファニー　ナローリング　16号　指輪　Tiffany ナロー　1837 美品 リング

¥11,000 ¥9,350

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