カタログギフトも！ ティファニー　ナローリング　16号　指輪　Tiffany ナロー　1837 美品 リング

ティファニー ナローリング

ブルガリ BVLGARI モノロゴリング 53フルダイヤ K18WG E0342



カラットのダイヤモンドリング90047



0310106 高品質ブルーピーターサイトリング シルバー925素材

サイズ:約16号

天然ピーチムーンストーン 10金リング 新品 未使用品



⭐︎【天然】グリーン ガーデン クォーツ リング s925 8.7mm

状態:クリーニング済み 美品

1.00ct 2連 ハーフエタニティ ダイヤモンドリング PT900 ダイヤ



カルティエ トリニティ リング 49

付属品:アクセサリー袋(やや色褪せあり)

天然パープルルチル スーパーセブン リング s925 10.8*11.2mm



アガット 10Kダイヤモンドリング 13号

この度は数ある商品の中からご覧下さり、

宝石 ヴィンテージ 婚約指輪 ガーネット

誠に有難う御座います。

天然 エメラルド ダイヤ リング3.1ct k18 ¥



180 極美品 オールド ティファニー ノーツ ナロー リング 指輪 17 号

出品している御品は全て一点ものとなります。

田中貴金属※ PT950 エタニティダイヤモンドリング(人気のレール留め)

売り切れ次第、掲載終了となります。

スタッズ k18YG リング ダイヤ0.1ct



Alice in tiny room ドロシーリング

規則に従い早い者勝ち、即購入の方優先です。

『金』毎日上がっています✨ペア✨20金✨ダイアモンド✨リング



HERMES エルメス ヘラクレス リング ヴィンテージリング

値下げ交渉の際は購入可能金額を先にご提示ください。

シャネル CHANEL リング(ゴールド×ピンク/ココマーク/クローバー)

※物により承れない物もございます。

ティファニー アップル シルバー リング Tiffany&Co りんご



Cartier カルティエ トリニティリング 48 3連リング K18ゴールド

希望の配送方法や到着希望日が御座いましたら

可愛い！Pt900 パライバトルマリン ダイヤ リング 3.51g M1354

購入される前にコメントからお知らせ下さい。

K18 18金 リング 2.7g 8.5号 彫金



GWお安く☆pt900天然ダイヤモンド1.00ctリング

商品説明に付属品の記載が無いお品に関しましては

★0.40ct★V字✨K18ダイヤモンドリング指輪エタニティ

付属品はおつき致しません。

高品質.pt950小蛮腰1カラットダイヤリングプラチナ結婚指輪33



専用です。ペリドット リング K18 PT900 0.04ct 刻印

全て鑑定済みの正規品となります。

V＆A ヴィクトリア＆アルバート プラチナリング 6号



FENDI バゲットリング Mサイズ

独自のルール等は御座いませんが

pt900 エクセルコ ダイヤモンド リング

念の為プロフィールをご確認頂けますと幸いです。

ブルガリ B-ZERO1 2バンドリング K18WG 9.5号 Y02409



16.5号 シルバー925刻印 天然石トルマリンクオーツ リング 指輪 男女兼用

他ティファニー多数出品中。

訳あり・BVLGARIゴッチャブルートパーズリング



大粒 ラピスラズリ k１８ リング



［正規品］CHANEL メタル系 カメリア リング サイズ13号

Tiffany ティファニー アクセサリー シルバー 宝石 ジュエリー リング 指輪 ネックレス ペンダント ピアス イヤリング ブレスレット バングル プレゼント

商品の情報 ブランド ティファニー 商品の状態 未使用に近い

ティファニー ナローリング サイズ:約16号状態:クリーニング済み 美品付属品:アクセサリー袋(やや色褪せあり)この度は数ある商品の中からご覧下さり、誠に有難う御座います。出品している御品は全て一点ものとなります。売り切れ次第、掲載終了となります。規則に従い早い者勝ち、即購入の方優先です。値下げ交渉の際は購入可能金額を先にご提示ください。※物により承れない物もございます。希望の配送方法や到着希望日が御座いましたら購入される前にコメントからお知らせ下さい。商品説明に付属品の記載が無いお品に関しましては付属品はおつき致しません。全て鑑定済みの正規品となります。独自のルール等は御座いませんが念の為プロフィールをご確認頂けますと幸いです。他ティファニー多数出品中。Tiffany ティファニー アクセサリー シルバー 宝石 ジュエリー リング 指輪 ネックレス ペンダント ピアス イヤリング ブレスレット バングル プレゼント

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ブルーリバー ダイヤモンド 0.19ct リング Pt950.Pt900 オニキス リング D0.11ct ダイヤ 指輪 プラチナCartier ラブリング 6号22K ゴールドピアス made in バーレーンHermès エルメスピアスダイヤモンドフィネス新品未使用