CITIZEN

シチズン

PROMASTER

プロマスター

エコドライブ

Marinマリン

ダイバー200m腕時計

CA0711-98H

機能性・耐久性・安全性を兼ねた、エコドライブ搭載のマリンダイバーモデル。

スタイリッシュなデザインで海でも都会でも、カジュアルからスーツにも合わせて頂けます。

光発電『エコ・ドライブ』は、太陽光や室内のわずかな光を電気に換え、時計を動かしつづけるシチズン独自の技術です。

一度フル充電すれば、光のないところでも長時間動き続けるので、定期的な電池交換は必要ありません。

鑑定済みの古物市場にて未使用に近い美品として購入。

保証書付属。

正常に稼働しております。

ベルトの一部に保護フィルム付。

特に気になるダメージ、傷やよごれはなく、使用感のほとんど感じられない綺麗な状態です。

サイズ

ケースサイズ 横 44.5mm

厚み 13.8mm

腕周り20cm

約188g

付属品

外箱、ウォッチケース、取扱説明書、保証書

商品番号 CA0711-98H

キャリバーNo. B612

動力 光発電エコ・ドライブ

精度 ±15秒/月

持続時間 光発電7ヶ月

ケース素材 ステンレス

バンド素材・タイプ ステンレス

三ツ折れプッシュタイプ

バンド幅 22.0mm

バンド調整可能サイズ 150~194mm

ガラス クリスタルガラス

防水性能 200m潜水用防水

耐磁性能 耐磁1種

デザイン特徴 逆回転防止ベゼル

ねじロックりゅうず ねじロックボタン

夜光(針+インデックス)

ラチェット付ダブルホールディングバックル

充電警告機能

過充電防止機能

クイックスタート機能

フル充電時約7ヶ月可動

日付表示

日付早修正機能

24時間表示

1/5秒クロノグラフ(60分計)

JIS1種耐磁

人気モデル···CITIZEN エコドライブ

カラー···ブラック

バンド···ステンレスバンド

ムーブメント···ソーラー式

文字盤形···ラウンド・丸形

商品の情報 ブランド シチズン 商品の状態 未使用に近い

CITIZENシチズン PROMASTERプロマスターエコドライブ Marinマリン ダイバー200m腕時計CA0711-98H機能性・耐久性・安全性を兼ねた、エコドライブ搭載のマリンダイバーモデル。スタイリッシュなデザインで海でも都会でも、カジュアルからスーツにも合わせて頂けます。光発電『エコ・ドライブ』は、太陽光や室内のわずかな光を電気に換え、時計を動かしつづけるシチズン独自の技術です。一度フル充電すれば、光のないところでも長時間動き続けるので、定期的な電池交換は必要ありません。鑑定済みの古物市場にて未使用に近い美品として購入。保証書付属。正常に稼働しております。ベルトの一部に保護フィルム付。特に気になるダメージ、傷やよごれはなく、使用感のほとんど感じられない綺麗な状態です。サイズケースサイズ 横 44.5mm厚み 13.8mm腕周り20cm約188g付属品外箱、ウォッチケース、取扱説明書、保証書商品番号 CA0711-98HキャリバーNo. B612動力 光発電エコ・ドライブ精度 ±15秒/月持続時間 光発電7ヶ月ケース素材 ステンレスバンド素材・タイプ ステンレス三ツ折れプッシュタイプバンド幅 22.0mmバンド調整可能サイズ 150~194mmガラス クリスタルガラス防水性能 200m潜水用防水耐磁性能 耐磁1種デザイン特徴 逆回転防止ベゼルねじロックりゅうず ねじロックボタン夜光(針+インデックス)ラチェット付ダブルホールディングバックル充電警告機能過充電防止機能クイックスタート機能フル充電時約7ヶ月可動日付表示日付早修正機能24時間表示1/5秒クロノグラフ(60分計)JIS1種耐磁人気モデル···CITIZEN エコドライブカラー···ブラックバンド···ステンレスバンドムーブメント···ソーラー式文字盤形···ラウンド・丸形

