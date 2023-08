୨୧┈┈新品┈┈୨୧

【イア パピヨネ】

【Kinloch Anderson キンロック・アンダーソン】

春秋冬とロングシーズン着用できるニットです

配色が気に入りベストと2点買いしましたが

こちらは今のところ出番がないので出品しました

機会があれば着用したいのでお値下げは難しいのですが

購入して下さる方がいましたらお願いします⑅୨୧⑅*

クラシカルなタータンチェック柄を大胆にニットで表現。アクリル素材で長いシーズン活躍できます。肩口から袖までにかけて計算されたこだわりのボリュームで華奢見せを叶えます。どちらのカラーも違った印象で色違いで欲しくなります!

・トレンドのボリュームスリーブ!

・ウエストインもしやすい着丈です。

《カラー》

ネイビーベースのトラッド且つキュートなカラーです。

着用スタッフ:159㎝

【Kinloch Anderson (キンロック・アンダーソン) 】

1868年にスコットランドのエジンバラで紳士服の裁断師であったウィリアム・アンダーソンにより創業。英国・スコットランドを代表するタータン&キルト専門メーカー。タータンキルトの伝統を守り継ぎ、職人の誇りが息づくものづくりを貫いています。

୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧

購入・コメントの前はプロフの内容確認をお願いします

୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧

〈単品お値下げ不可〉

2点からお値下げ◎お気軽にご相談ください♪

#パピヨネandイアパピヨネ 宜しければご覧下さい

ネック···クルーネック季節感···春、秋、冬カラー···ブルー

袖丈···長袖着丈···ミドル柄・デザイン···チェック

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド イアパピヨネ 商品の状態 新品、未使用

