NEC LaVie L PC-LL750HS6R

525☆タッチパネル☆最高峰 i7 メモリ16GB☆SSD512ノートパソコン

商品の情報 ブランド エヌイーシー 商品の状態 やや傷や汚れあり

NEC LaVie L PC-LL750HS6RWindows 11HomeMicrosoftoffice 2021プロダクトキー付きCore i-7 3610QM搭載SSD 256GB搭載メモリ8GB搭載Blu-ray&DVDドライブ電源コード付きスピーカーがsound by YAMAHA搭載で音が良いです。SSD256GB 搭載なので起動早いです。Core i-7 3610QM 4コア8スレッドで処理も早いです。Windows10Home搭載整備済みMicrosoft office2021プロダクトキー付きだから、再インストールも出来ます。(ディスクトップにメモ帳にて記載有り)中古品なので傷などは有りますが、まだまだ使える機種です。参考NEC LaVie L PC-LL750HS6RBDXL対応有CD/DVDドライブ: 内蔵タイプCPUコア数: 4CPUナンバー(新): I7−3610QMCPUメーカー: INTELHDMI端子有無: HDMI有OS VERSION_PC: WIN7 HOME PREM.TRUE RESOLUTION: WXGAWIMAX: NOcolor: REDグラフィックアクセラレーター: チップセットに内蔵グラフィックチップブランド: Intelグラフィックチップモデル: HD GRAPH. 4000ストレージ種類: HDDチップセットブランド: INTELチップセット種類: HM77ハイパースレッティング対応有パソコン・タイプ: ポータブルパソコンパソコン・タイプ(新): スタンダードノートビジネス統合ソフト: Home & Business 2010プロセッサタイプ4: CORE i7マルチドライブ種類: DVD−RAM/+−RW/CD−RWモニタワイドタイプ: ワイド無線通信機能: IEEE802.11a/b/g/n解像度種類(新): 1366X768#日本電気#NEC

